Aeroporto de Três Lagoas realiza exercício de segurança exigido pela ANAC

Procedimentos realizados pela Polícia Federal contam com diversos órgãos de segurança

treinamento aeroporto – 04-07-2018 (6)

O Aeroporto Municipal “Plínio Alarcon” está recebendo durante todo o dia treinamentos específicos para a segurança do local em casos de crise, com a presença da Polícia Federal, Batalhão de Operações Especiais (BOPE) de Campo Grande, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Diretoria de Trânsito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), além de representantes das Empresas Azul e Passaredo, o exercício também teve apoio do Posto Mirage e de servidores do aeroporto que trabalharam durante a ação.

Os treinamentos são exigidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o primeiro exercício foi o ESAIA (Exercício Simulado de Apoderamento Ilícito de Aeronave), que simulou o sequestro de um avião com duas vítimas e dois sequestradores. O exercício foi finalizado com sucesso, com as vítimas vivas.

“Esse exercício foi de extrema importância para o nosso Aeroporto, porque tivemos uma noção de como funciona um situação de crise, com sequestro. Foi um exercício tenso e que mobilizou toda a equipe para que fosse realizado da melhor forma, sempre prezando pela segurança do aeroporto”, comentou Sayuri Baez, superintendente do local.

O segundo momento de treino, que acontecerá às 14h, será o exercício ESAB (Exercício de Simulação de Ameaça de Bomba), que também mobilizará policiais e a equipe do aeroporto.

“Esperamos que nunca precisemos utilizar esse conhecimento que estamos adquirindo em eventuais crises no aeroporto de Três Lagoas. Mas caso seja necessário, estamos seguros de que conseguiremos agir com habilidade em momentos de conflitos”, afirmou o Delegado da Polícia Federal Caio Martins Lima.

Diretoria de Jornalismo