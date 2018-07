Diretor do Detran-MS enaltece parceria da Assomasul em ações de trânsito

Por Willams Araújo

O diretor-presidente do Detran-MS (Departamento Nacional de Trânsito), Roberto Hashioka, enalteceu a parceria da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) em ações voltadas à melhoria do trânsito no Estado, ao abrir na manhã desta quinta-feira (5), no auditório da entidade, o III Encontro Estadual sobre Gestão, Educação e Legislação de Trânsito.

Hashioka, que já foi prefeito da cidade de Nova Andradina e um dos diretores da Assomasul, agradeceu ao presidente da entidade, Pedro Caravina, representado no ato pelo diretor-executivo, Zé Cabelo, pela cooperação que tem dado ao desenvolvimento de projetos relacionados ao setor.

O dirigente disse que a participação de representantes municipais na política de combate a violência no trânsito é muito importante para a redução dos índices de acidentes, dentro do que prevê o Pnatrans (Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito).

Apesar das estratégias e das campanhas educativas voltadas ao setor, Hashioka considerou os indicadores preocupantes, o que, segundo ele, reflete significativamente no aumento dos gastos públicos.

A ideia do governo, segundo ele, é estabelecer metas como forma de reduzir em 50% os índices de acidentes no trânsito.

Elogios semelhantes foram feitos pela presidente do Cetran-MS (Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Regina Duarte, e pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

Regina disse que Caravina tem sido um grande parceiro toda vez que a Assomasul é acionada para estabelecer termos de cooperação visando a melhoria no trânsito em Mato Grosso do Sul.

Videira, por sua vez, disse que o compromisso do contrato de gestão que assumiu na Secretaria de Justiça e Segurança Pública é reduzir o índice de criminalidade, incluindo no trânsito, que, segundo o titular da pasta, além de diminuir os custos públicos, preserva vidas.

“Então, esse encontro é muito importante, como também é importante a participação de representantes do interior para que tragam a sua realidade”, sugeriu, ao destacar, mais uma vez, a parceria da Assomasul na pessoa do presidente Pedro Caravina, o qual fez questão de lembrar que foram colegas de turma como delegados da Polícia Civil.

Entre outras autoridades civis e militares, o ato contou com a participação do Comandante Geral da PMMS, Coronel PM Waldir Ribeiro Acosta.

PROGRAMAÇÃO

Voltados a gestores municipais, coordenadores de Educação de Trânsito e presidentes das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (JARI), o encontro conta com extensa programação durante esta quita-feira e a continuidade na sexta-feira (6).

Entre os temas em debate nesta quinta estão: Audiência Pública do PNATRANS; III Encontro Estadual sobre Gestão, Educação e Legislação de Trânsito; Infração de Trânsito, Novos Códigos; Infrações de Competência do município e de dupla competência (autuação, penalidade); Fiscalização, autuação (lavratura do auto de infração); notificação de condutores de veículos automotores e apresentação de Defesa Prévia à Autuação.

SEXTA-FEIRA

O evento terá sequencia a partir das 8 horas desta sexta-feira com palestras a respeito da “intersetorialidade e educação para o trânsito; Educação para o trânsito; e apresentação de ações do Movimento Maio Amarelo.

