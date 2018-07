Duas Rodas mais uma vez reconhecida como uma das empresas mais inovadoras do Brasil

Empresa está na 2ª posição no ranking do setor de alimentos, bebidas e ingredientes do País no Prêmio Valor Inovação Brasil 2018

A multinacional Duas Rodas , líder nacional na fabricação de aromas e ingredientes para a indústria de alimentos e bebidas, pelo terceiro ano consecutivo, é reconhecida como uma das empresas mais inovadoras do Brasil peloNeste ano, a Duas Rodas está na 2ª posição entre as empresas mais inovadoras na área de alimentos, bebidas e ingredientes no País. A premiação, que está na quarta edição, é uma iniciativa do jornal Valor Econômico em parceria com a consultoria global Strategy& (PWC) que reconhece as companhias que se destacam no desenvolvimento de pesquisas e tecnologias.

A escolha das empresas começa com um estudo que envolve companhias de 18 setores diferentes e aborda os investimentos em inovação e criação de novos produtos, além de analisar as melhores práticas e outros indicadores, como soluções e estratégias. Este levantamento gera o Anuário Inovação Brasil, que traz as 150 empresas mais inovadoras do país. No ranking geral, a Duas Rodas está entre as 50 mais inovadoras, com a 48ª posição.

A Duas Rodas comemora o posicionamento no ranking do Valor Inovação Brasil 2018. Para o Presidente Leonardo Fausto Zipf, a premiação é um grande reconhecimento do investimento estratégico em pesquisa, desenvolvimento, infraestrutura e capital intelectual para inovar em produtos, processos e tecnologias. “A inovação é a forma mais consistente de dar sustentabilidade à empresa. Apostamos nas parcerias, na inovação colaborativa e na criação multidisciplinar para potencializar os nossos métodos e inovar com soluções cada vez mais eficientes e integradas às necessidades do mercado”, afirma o executivo.

O Diretor de Inovação e Tecnologia da empresa, Antonio Carlos Figueiredo Gonçalves, reforça que o ser humano é o grande diferencial no processo de inovação. “Todos são permanentemente estimulados a desenvolver novas formas de pensar e de fazer, em busca da melhoria de processos, de produtos e de tecnologias de produção e da informação.”

O evento de premiação ocorreu ontem à noite (4/7), no espaço de eventos Villa Blue Tree, localizado na Chácara Santo Antônio, em São Paulo (SP).

Inovação Colaborativa

O processo de inovação colaborativa e a geração de produtos de maior valor agregado estão na essência dos projetos de inovação para o mercado. Para isto, a Duas Rodas estrutura o desenvolvimento de novos produtos por meio do envolvimento de consumidores, colaboradores, clientes, parceiros, fornecedores e universidades, além da utilização de ferramentas de inteligência de mercado, big data e analytics.

“Dedicamos recursos para promover a inovação junto aos nossos clientes, através de avaliação das necessidades dos segmentos do mercado, geração conjunta de ideias, criação de soluções, avaliação de protótipos e adequação do produto final”, acrescenta Leonardo.

Com o foco neste desenvolvimento de projetos em sistema de co-criação, nasceu a Planta (www.planta.vc), a plataforma de inovação aberta que a Duas Rodas fomenta, e que funciona como uma ponte entre o desejo do consumidor e as indústrias de alimentos e bebidas. Trata-se de uma ferramenta, na qual qualquer pessoa pode dar a ideia de um novo produto, além de participar de desafios propostos por empresas do segmento. Todas as sugestões são analisadas por um comitê interno ou externo, dependendo do caso, que encaminha as mais viáveis para desenvolvimento, seguido de testes em fábrica e identificação de escalabilidade.

Roadmap Tecnológico

No planejamento estratégico, a multinacional brasileira conta com um Roadmap tecnológico detalhado da área de inovação até 2020. Nos últimos três anos, a Duas Rodas apresentou mais de 960 itens novos ao portfólio, que representaram 15% do faturamento da companhia.

Entre os novos projetos para 2018, está a implantação de um Centro de Inovação e Tecnologia, na unidade de São Bernardo do Campo (SP). O espaço será inaugurado no final deste mês de julho, com o objetivo de reforçar a atual estrutura da multinacional voltada à inovação, pesquisa, desenvolvimento e aplicação de produtos de diversas áreas de atuação da empresa.

A Duas Rodas conta com uma equipe multidisciplinar com mais de 200 pesquisadores, com as mais variadas expertises técnicas necessárias, que trabalha no desenvolvimento de soluções tecnológicas no Innovation Center e em 7 outros laboratórios de pesquisa e desenvolvimento nas unidades da empresa na América Latina.

Sobre a Duas Rodas:

Presente em mais de 30 países, a Duas Rodas atua há mais de 92 anos na fabricação de ingredientes para as indústrias de alimentos e de bebidas no Brasil e no mundo. Com mais de 10 mil clientes, a empresa possui um portfólio com cerca de 3 mil itens divididos em três grandes mercados: o de Flavors, com aromas, extratos naturais, desidratados, condimentos e aditivos e soluções integradas; o de Food Service, com produtos de sorvetes, chocolates, confeitaria e panificação, com as marcas Specialitá, Selecta e Mix; e o de Animal Nutrition, com ingredientes de nutrição animal da marca Statera. Líder brasileira na fabricação de aromas e produtos para a indústria de alimentos e de bebidas, a Duas Rodas foi fundada por imigrantes alemães em Santa Catarina, onde funciona ainda hoje sua sede principal. A companhia conta atualmente com outras duas fábricas no Brasil (Sergipe e São Paulo), quatro na América Latina (Argentina, Chile, Colômbia e México), além de sete centros de pesquisa e desenvolvimento e um Innovation Center. Sustentabilidade é uma das estratégias de atuação da empresa, que conta com certificações internacionais como a FSSC 22000, SMETA, ISO 9001, ISO 14001, Orgânica, Kosher e Halal.