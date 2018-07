Livro sobre empreendedorismo feminino será lançado no dia 6 de julho

Talita Lombardi, COO da influu, é uma das empreendedoras presentes na obra

São Paulo, 05 de julho do ano 2018 – A presença feminina é cada vez maior no mundo dos negócios e as histórias de grandes empreendedoras viram inspiração e referência para outras mulheres. No dia 6 de julho, o livro Mulheres com Poder de Inspirar Outras Mulheres, da Editora Gregory, será lançado na Livraria da Vila. Divididas em capítulos, as trajetórias foram escritas pelas empreendedoras, que narram os desafios, frustrações, sonhos e conquistas.

Talita Lombardi, co-fundadora da influu, ecossistema de influenciadores digitais, é uma das mulheres presentes no livro. A empreendedora já passou por empresas como Peixe Urbano e Movile, e possui mais de 17 anos de experiência no mercado B2B. Talita é considerada referência nas áreas de empreendedorismo, vendas e startups no país.

As outras autoras que constituem o livro são: Andressa Cunha e Maria Alice, Nancy Vettorazzo, Adriana Coyado, Ana Borges, Ana Paula Guedes, Bruna Lofego, Carina Arruda, Fernanda Aoki, Ivone Ferraz, Juliana Frare, Karoliny Buhcool, Kathia Zanata, Lilian Custódio, Marcela Prado, Patrícia Grossi, Priscila Biella, Larissa Fin, Luzia Costa, Rosilene Santos e Gabriela Lana. O prefácio é da empresária, apresentadora e palestrante Cristiana Arcangeli. O valor de capa é R$ 52,00.

Agenda:

Lançamento: 06 de julho

Horário: 19hrs

Local: Livraria da Vila – Alameda Lorena, 1731 – São Paulo

Entrada livre

Fn | Fala Criativa