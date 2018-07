Valesca Popozuda fala sobre conquistas pessoais e relembra assédio sexual que sofreu: “Não é não”

Valesca Popozuda falou sobre os sonhos que já realizou graças ao sucesso na carreira e revelou se já conseguiu ficar rica em conversa com a apresentadora Daniela Albuquerque, do ‘Sensacional’ (RedeTV!). “Estou tentando ficar rica. Cara, a gente conquista coisas, sonhos que a gente sonha. (…) Minha mãe sempre trabalhou de doméstica, faxineira, essas coisas, então ali o meu objetivo era tirar minha mãe da rua e ela ficar em casa e trabalhar se ela quisesse. Isso foi a minha maior conquista”, contou a dona do hit ‘Beijinho no Ombro’.

Durante o papo, a funkeira falou sobre a gravidez não planejada de seu filho Pablo no momento em que fazia trabalhos de figuração e confessou ter pensado fazer um aborto. “Quando eu descobri que estava grávida foi um choque. Eu nunca escondi isso, que quando eu estava grávida eu pedi sim para o pai dele, que eu queria tirar na época. Eu falava assim: ‘não,não quero porque eu não posso’. (…) Mas aí depois a minha cabeça foi esfriando, eu fui pensando e falei ‘não, não vou fazer isso’”, reviveu Valesca, aproveitando para mandar um recado sobre o assunto: “Eu acho que só engravida quem quer hoje, sabe? Se você quer, você vai engravidar. Tem tantos métodos para você se proteger, e ter tantos filhos para você ver depois largando aí pela rua, botando para trabalhar com cinco ou seis anos de idade… isso é revoltante!”.

Após o nascimento de Pablo, a cantora voltou a atuar como frentista e, em seguida, veio o convite para integrar o grupo ‘Gaiola das Popozudas’. Na tentativa de conciliar os trabalhos, Valesca relembra que chegou a esquecer o filho na creche e que o acontecimento foi decisivo para que apostasse na carreira artística. “Quando eu contei para minha mãe ela só faltou me matar. ‘Te falei que um dia isso iria acontecer, ou uma coisa ou outra, escolha’. Aí eu fui e escolhi ficar na Gaiola, porque já estava me dando também uma renda bem melhor que o posto [de gasolina]”.

Sobre o episódio de assédio sexual que sofreu por parte de um contratante, em que chegou a se defender com o babyliss que estava usando, ela recordou: “Se eu falasse naquele momento ‘ah, ele estava aqui me assediando, ele estava aqui querendo isso e aquilo’, eu, uma dançarina de funk naquela época, que nem me conheciam direito, iam falar ‘pô, ele está certo. Ela é quem deve estar dando mole mesmo’, porque o povo sempre fala isso, que a mulher está dando mole, que a mulher não presta, que a mulher que foi para cima. Eu não vejo problema nenhum de a mulher ir para cima, dar mole, de a mulher querer, sabe? Eu não vejo! Acho que cada um tem seu jeito. Agora, não é não, então tem que saber respeitar”.

Ainda na entrevista, Valesca destacou a importância de David Brazil em sua trajetória e revelou sentir saudade de desfilar no Carnaval. “Eu sinto muita falta, gosto muito. Eu fui a primeira funkeira a ser rainha de bateria, né, cara. Eu lembro que no Carnaval não entrava funkeira nenhuma na avenida”.

O programa irá ao ar nesta quinta-feira (5), às 22h45, pela RedeTV!.

