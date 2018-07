Ronaldo aposta que Neymar será o melhor do mundo na temporada

4 JUL 2018 – Por Folhapress 0 – 7h:41 – Correio do Estado

A eliminação da Argentina e Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo poderá acabar com o reinado de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo como melhores do mundo, prêmio que dominam desde 2008.

Esta é a opinião do ex-atacante Ronaldo. E seu favorito para ficar com a honra é Neymar.

“Apesar de os dois terem feito uma temporada espetacular, eu ainda acho que o jogador que se destacar na fase final da Copa do Mundo tem chance muito maior. Este ano este reinado pode acabar se tivermos um grande destaque da equipe campeã”, disse Ronaldo nesta quarta-feira (4), em evento em Moscou.

“Meu palpite seria o Neymar, que vem melhorando muito nesta Copa do Mundo. Ele vem tendo uma evolução muito boa. Está melhorando a performance em momentos decisivos. Acredito que o Neymar possa ser o destaque do Brasil e tirar este reinado de Messi e Cristiano Ronaldo”, analisou.

O ex-atacante citou seu próprio caso em 2002, quando não fez uma boa temporada pelo Real Madrid e acabou brilhando no Mundial, sendo o destaque do pentacampeonato com oito gols anotados.

“Em ano da Copa do Mundo este torneio é muito determinante para a escolha. Aconteceu comigo em 2002. Não joguei muito na temporada, mas fiz uma excelente Copa em 2002 e acabei ganhando”, disse.

A Fifa anunciará o melhor jogador da temporada em seu prêmio “The Best” em evento de gala em Londres, no dia 24 de setembro.

Uma lista de dez finalistas será divulgada no dia 23 de julho, após a escolha de um painel composto por ex-jogadores. No dia 3 de setembro, serão anunciados os três que seguem na briga.

A escolha do vencedor será feita por um painel de especialistas com os votos tendo os seguintes pesos: capitães de todas as seleções (25%), técnicos de todas as seleções (25%), escolha popular no site da Fifa (25%), representantes da mídia (25%).

Neste mesmo evento, serão anunciados vencedores em diversas categorias e também o melhor treinador. Para Ronaldo, Tite é o grande favorito para levar a honraria em 2018.

“Temos visto uma seleção ofensiva e muito organizada defensivamente. É uma equipe bem equilibrada. Talvez não damos o valor que ele merece. Mas acho que após esta Copa ele terá um reconhecimento internacional muito maior”, afirmou.

O treinador da seleção brasileira também foi elogiado pelo alemão Lothar Matthäus, campeão mundial pela Alemanha na Copa de 1990.

“Para mim, o técnico do Brasil vem sendo o melhor até agora. Tem misturado a mágica do futebol brasileiro com a disciplina europeia”, afirmou.

O ex-atacante ainda atacou quem critica Neymar por simulações e exageros ao receber uma falta, casos de Gary Lineker, Peter Schmeichel, Lothar Matthäus, entre outros.

“Acho que estas críticas são bobagens. O resultado que Neymar está entregando à seleção é maravilhoso, e o que ele está fazendo ainda não é o melhor dele”, analisou.

Para Ronaldo, os árbitros pouco têm protegido o camisa 10 da seleção na Rússia.

“Acho que Neymar usa de maneira muito inteligente sua mobilidade para se defender de todas as pancadas e porradas que leva durante o jogo. Acho que os árbitros têm sido pouco protetores com ele, principalmente. Posso dizer que quando acontecia comigo, de jogadas violentas repetidamente, me sentia muito injustiçado”, completou.