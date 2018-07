Uems abre inscrições para Cursos de Idiomas em Campo Grande

Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 67 visualizações

Campo Grande (MS) – O Núcleo de Ensino de Línguas (NEL) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) em Campo Grande está com inscrições abertas para os cursos de Inglês, Espanhol, Francês, Latim, Libras e Redação. A grande novidade neste semestre, são as turmas de Inglês Teen (11 a 15 anos) e Inglês para terceira idade (mais de 60 anos).

As turmas novas surgiram da demanda de alunos com essa faixa etária. “Nós pretendemos trabalhar com essas turmas metodologias específicas, por isso, abrimos a turma teen e da terceira idade”, explica o professor Paulo Rafael de Almeida, que irá ministrar aulas na turma dos idosos.

Os cursos do NEL têm duração de 45h por semestre, com um custo único de R$ 250,00. As aulas, que acontecem no campus da Uems em Campo Grande, começam no dia 4 de agosto e os alunos podem contar com salas climatizadas, equipamentos como computadores, caixas de som e aparelho datashow.

As inscrições acontecem de 4 a 31 de julho, ou até terminarem as vagas. Para se inscrever, o interessado deve acessar o site e seguir o passo a passo descrito.

Bolsas para comunidade Acadêmica

Os acadêmicos e funcionários da Uems podem participar de sorteio de uma bolsa participativa, no valor de R$ 125,00. Os detalhes estão na página do NEL/Uems.

Mais informações pelo telefone (67) 3901-1881, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Confira abaixo os horários dos cursos.

PRODUÇÃO DE TEXTOS – REDAÇÃO – 18 alunos por turma

Segunda-feira – das 18h às 21h – professora Ariane

LIBRAS – 20 alunos por turma)

Nível 1 – Sábado – das 13h às 16h – Professora Francini

Nível 2 – Sábado – das 08h às 11h – Professora Francini

LÍNGUA INGLESA (18 alunos por turma)

Inglês – Nível 1

Turma 01: Sábado – das 8h às 11h – Professora Débora

Turma 02: Sábado – das 13h às 16h – Professora Paulo

Turma 03: Quarta-feira – das 18h às 21h – Professora Mariana

Turma 04: Terça e Quinta-feira – das 17h às 18h30 – Professora Débora

Turma 05: Terça e Quinta-feira – das 8h às 9h30 (Teens – Curso novo) – Professora Kelly

Turma 06: Terça e Quinta-feira – das 17h às 18h30 (Teens – Curso novo) – Professora Kelly

Turma 07: Terça e Quinta-feira – das 8h às 9h30 (Terceira idade – Curso novo) – Proferror Paulo

Inglês – Nível 2

Turma 01: Sábado – das 8h às 11h – Professor Matheus

Turma 02: Sábado – das 13h às 16h – Professor Matheus

Turma 03: Segunda-feira – das 18h às 21h – Professor Paulo

Turma 04: Terça e Quinta-feira – das 18h30 às 20h – Professor Gabriel

Inglês – Nível 3

Turma 01: Sábado – das 8h às 11h – Professora Mariana

Turma 02: Sábado – das 13h às 16h – Professora Débora

Turma 03: Segunda e Quarta-feira – das 17h às 18h30 – Professor Gabriel

Inglês – Nível 4:

Segunda e Quarta-feira – das 18h30 às 20h – Professor Gabriel

Inglês – Nível 5

Turma 01: Sábado – das 8h às 11h – Professor Paulo

Turma 02: Terça e Quinta-feira – das 18h30 às 20h – Professora Kelly

Inglês Instrumental

Quinta-feira – das 18h às 21h – Professor Paulo

LÍNGUA ESPANHOLA – 18 alunos por turma

Espanhol – Nível 1

Turma 01: Sábado – das 8h às 11h – Professora Maria Luiza

Turma 02: Terça e Quinta-feira – das 17h às 18h30 – Professora Maria Luiza

Espanhol – Nível 2:

Sábado – das 13h às 16h – Professora Maria Luiza

Espanhol Instrumental

Segunda-feira – das 17h30 às 20h30 – Professora Maria Luiza

LÍNGUA FRANCESA – 18 alunos por turma

Francês – Nível 1:

Terça e Quinta-feira – das 17h às 18h30 – Professora Helena

Francês – Nível 2:

Terça e Quinta-feira – das 18h30 às 20h – Professora Helena

Francês – Nível 3:

Sábado – das 13h às 16h – Professora Helena

LATIM – 18 alunos por turma

Latim – Nível 2:

Terça e Quinta-feira – das 17h às 18h30 – Professor Márcio

Emmanuelly Castro – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Foto: Chico Ribeiro