DOE publica licitação para elaborar projeto executivo para pavimentação de rodovias

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) lançou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (5.7) uma licitação para elaborar um projeto executivo para pavimentar o trecho de três rodovias do Mato Grosso do Sul, na região do município de Chapadão do Sul.

De acordo com a publicação o projeto executivo que também envolve estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) irá beneficiar parte das rodovias MS-425, 229 e 320, numa extensão de 43 quilômetros. Segundo a Coordenadoria de Licitações da Agesul, o projeto está orçado em R$ 912.985,71 e a tomada de preços acontece no dia 23 de julho, às 15 horas, na sede da Agesul, na Capital.

Confira a publicação na página 57.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura

Foto: Edemir Rodrigues