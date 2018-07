Saúde de Três Lagoas recebe três motocicletas para monitorar infestação do mosquito da dengue

Doação é da Fibria para uso da equipe do programa de Monitoramento Inteligente do Aedes aegypti (MI-Aedes)

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu a doação de três motocicletas Honda/CG 160 Start, na manhã desta sexta-feira (06).

A entrega das motocicletas 0KM foi formalizada por representantes da indústria Fibria, por ocasião do lançamento de mais uma etapa da Campanha “Meu Bairro Limpo” da Administração Municipal, no Alto da Boa Vista, onde estavam o prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, e a secretária de Saúde, Angelina Zuque, acompanhada da equipe dos vários setores do Departamento de Vigilância em Saúde e Saneamento e outras diretorias de Saúde.

As motocicletas, doadas pela Fibria, serão usadas pela equipe do programa de Monitoramento Inteligente do Aedes aegypti – MI-Aedes, implantado no município de Três Lagoas pela empresa Ecovec, desde abril de 2007 e mantido até agora, graças à parceria com esta indústria de celulose, que tem financiado o programa até agora.

Por meio do MI-Aedes, constituído de 305 armadilhas, as denominadas “mosquitrap”, distribuídas a cada 300 metros e monitoradas através de um sistema via satélite, a equipe do Setor de Endemias possui o controle dos índices de infestação do mosquito transmissor da dengue.

Ao agradecer a parceria e esta doação, “que muito irá nos auxiliar no enfrentamento à dengue e outras doenças, transmitidas pelo Aedes”, a secretária Angelina também ressaltou a importância destas motocicletas para a Saúde.

“Elas irão auxiliar as Agentes de Saúde no trabalho de vistoria das mais de 300 armadilhas, que permitem, em tempo real, monitorar os índices de infestação do mosquito”, explicou Angelina Zuque.

“A Fibria sempre foi e continua sendo nossa importante parceira da cidade de Três Lagoas, trazendo sempre mais benefícios para a população”, ressaltou o prefeito Angelo Guerreiro.

INVESTIMENTO SOCIAL

Esta doação faz parte da estratégia de investimentos sociais da Fibria nas cidades em que atua, notadamente em Três Lagoas, desde 2007, por ocasião do início da construção da fábrica de celulose.

“Esta parceria de longa data tem trazido resultados importantes que auxiliam o planejamento de combate à dengue feito pela Secretaria de Saúde. Os dados são transmitidos com agilidade e as equipes podem concentrar esforços em áreas de maior risco de incidência do mosquito, conscientizando e trazendo segurança à população”, comentou o gerente-geral Industrial da Fibria, Maurício Miranda, no ato de entrega das motocicletas.

“O número de capturas em cada armadilha fornece dados sobre a infestação do vetor, que são enviados para uma central de controle, via satélite, por meio de dispositivos móveis. Com essas informações, as equipes agem de forma estratégica para conter os focos naquela região urbana e assim evitam a proliferação do mosquito pela cidade”, observou também o médico Ricardo Trevizan Perez, coordenador de Saúde da Fibria.

