JEMS/ JOJUMS: Com uma equipe definida para a final, Três Lagoas se aproxima da vitória nos últimos jogos de basquetebol

As meninas dos JOJUMS já estão classificadas para última fase, enquanto as demais equipes ainda têm rodadas decisivas nesta sexta e sábado

Os atletas de Três Lagoas estão ganhando destaque e “suando a camisa” em busca da classificação nos Jogos Escolares e da Juventude de Mato Grosso do Sul (JEMS/JOJUMS) de basquetebol em Nova Andradina.

A rodada de jogos de quinta-feira (05) foi favorável para todas as equipes do Município, que foram vitoriosos em cada uma e seguem invictos no campeonato.

O time feminino do JOJUMS venceu dois jogos, sendo o primeiro contra Dourados por 54 a 26 e, derrotando o time da Casa, em 61 a 16. Com isso, as meninas três-lagoenses já estão com vaga garantida na grande final, marcada para agosto em Rio Brilhante.

Pelos JOJUMS masculino, a partida foi acirrada entre Três Lagoas e Fátima do Sul, mas nossos atletas apertam o ataque e vencem por 43 a 38, avançando para os jogos decisivos. Nos JEMS feminino, vitória contra a equipe de Rio Brilhante, fechando o placar em 40 a 6.

Para esta sexta-feira (06), nossas equipes entram em quadra apenas na categoria feminina, sendo, contra Campo Grande pelos JEMS. Pelos JOJUMS, tem partidas contra o time da Capital e Dourados.

Na categoria masculina, os confrontos são sábado (07), quando Três Lagoas e Maracaju disputam decisão pelos JEMS e, pelos JOJUMS o Município aguarda o vencedor de hoje. Ainda terá jogo contra Costa Rica, pelos JEMS feminino, e replay contra Nova Andradina pelos JOJUMS feminino.

Com apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), competem pelos JEMS, os atletas das escolas “Dom Aquino Corrêa” e Funlec, masculino e feminino, respectivamente. Pelos JOJUMS, disputam o time masculino da Escola Estadual “João Magiano Pinto” e o feminino representando “Dom Aquino Corrêa”.

Galeria de Imagens: Divulgação