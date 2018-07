500 remanescentes do concurso da Agepen devem ser convocados

Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 48 visualizações

Campo Grande (MS) – O Governo de Mato Grosso do Sul vai convocar 500 remanescentes do concurso da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), nos cargos de Agente Penitenciário. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (6.7) pelo secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis.

O certame foi realizado em 2016. Depois de finalizadas as etapas do processo seletivo, 438 pessoas foram convocadas para atuar na Agepen. “Agora vamos ampliar em 500 vagas. Na segunda-feira, dia 9 de julho, vamos publicar o edital de ampliação e até o dia 13 vamos divulgar a relação dos convocados”, explicou.

Ainda de acordo com o secretário, a Agepen vai distribuir os novos profissionais entre presídios de Campo Grande e do interior de Mato Grosso do Sul, conforme necessidade. Acompanharam o anúncio da ampliação das vagas lideranças dos candidatos aprovados no concurso.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Keila Oliveira