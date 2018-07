Governos entregam moradias para 233 famílias de São Gabriel do Oeste

Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 48 visualizações

Campo Grande (MS) – Mais 233 famílias sul-mato-grossenses realizaram o sonho da casa própria. Desta vez, os contemplados vivem em São Gabriel do Oeste, a 140 quilômetros de Campo Grande. Os imóveis foram entregues nesta sexta-feira (6.7).

Construídas por meio do programa Minha Casa Minha Vida – FAR, as moradias do loteamento Flor do Cerrado receberam investimentos de aproximadamente R$ 15 milhões, recursos do Governo do Estado, União e Prefeitura.

“É o melhor dia da minha vida”, disse a dona de casa Rosa Helena Rodrigues Gomes, 30 anos, mãe de três filhos, ao realizar o sonho de ter a casa própria. A família dela é uma das beneficiadas pela entrega no município.

Em 12 anos de casada, ela perdeu as contas de quantas vezes teve que mudar por causa do aluguel. “Teve ano que foram três vezes”. O marido Daniel da Silva ganha R$ 1,2 mil e paga R$ 400 de aluguel. Pela nova casa vão pagar R$ 80 de prestação.

“Com os quatrocentos reais que vamos economizar vai dar para erguer o muro”, falou o homem. A esposa tem ainda outros planos: trocar os móveis, que estragaram com as constantes viagens.

Centenas de pessoas participaram do evento de entrega das casas. Autoridades municipais, estaduais e federais também compareceram ao loteamento Flor do Cerrado, que fica na rua Beija Flor, em São Gabriel do Oeste.

Bruno Chaves e Paulo Yafusso – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues