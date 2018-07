MS no Campo destaca parceria entre Governo e Prefeitura da Capital

Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 17 visualizações

Campo Grande (MS) – Entre os destaques do MS no Campo desta semana está a entrega de três novas patrulhas mecanizadas aos agricultores familiares da Capital. Os equipamentos foram adquiridos através de recursos próprios do Governo do Estado e de emendas parlamentares. O titular da ecretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, explica que, aguardados há 12 anos, os equipamentos serão de fundamental importância para o desenvolvimento da agricultura familiar na Capital.

O programa traz ainda um balanço das entregas nos demais municípios do Estado. O diretor-presidente da Agraer-MS, André Borges, destaca a ação como parte de um conjunto de medidas para o fortalecimento da agricultura familiar.

Nesta edição, o ouvinte MS no Campo confere ainda todas as informações sobre a prorrogação do prazo para os médicos veterinários habilitados pelo Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT). A nova data é 31 de julho.

A Dica de Segurança no Campo é com a investigadora de polícia Lucilene Souza. E o programa ainda traz a Agenda Rural com informações sobre os principais eventos que movimentam o setor agropecuário no Estado e no País.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras, com alcance nos 79 municípios por meio de frequência AM e FM, o programa ainda é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS. As emissoras têm a possibilidade de veicular o programa no horário desejado, de acordo com pesquisas locais de audiência do público-alvo do produto.

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues