Estado convoca 861 candidatos ao cargo de Agente de Polícia para próxima fase do concurso

Campo Grande (MS) – O Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (6.7) traz a convocação de 861 candidatos que concorrem às vagas de Agente de Polícia Judiciária no concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, para a fase de investigação social.

Conforme o edital, a fase será composta por duas etapas, sendo a primeira, o preenchimento online do formulário de informações pessoais, e a etapa dois, a entrevista pessoal que será realizada pela comissão de investigação social.

O formulário de informações pessoais poderá ser acessado pelo candidato no site a partir das 8 horas do dia 9 de julho, e ficará disponível até às 17 horas do dia 31 de julho.

A entrevista pessoal será realizada de 24 de setembro a 16 de outubro na Academia de Polícia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira (Acadepol), situada à rua Delegado Osmar de Camargo, s/nº, Parque dos Poderes. Os candidatos deverão se apresentar munidos de toda documentação solicitada em edital, conforme datas e horários especificados.

O edital pode ser conferido na íntegra na edição nº 9.691 de hoje. Assinam a publicação os secretários de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis e o de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira; e o delegado Geral de Polícia Civil, Marcelo Vargas Lopes.

Mireli Obando – Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: Edemir Rodrigues