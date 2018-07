Shopping Cidade Jardim traz aconchego e comidinhas deliciosas para os dias de inverno

Os dias mais friozinhos do inverno de São Paulo são especiais para desfrutar da vista incrível do rooftop do Shopping Cidade Jardim. Imagina ainda se estiver enrolado em uma manta exclusivíssima? Incrível, não? Em uma ação solidária entre o shopping e a Trousseau, as mantas já estão disponíveis para o público. Depois de usadas, serão higienizadas e doadas ao GRAAC. Luxo e solidariedade de mãos dadas.

Para garantir que a experiência seja completa, alguns restaurantes também prepararam um cardápio exclusivo para a estação. É possível se deliciar com os pratos quentes e reconfortantes da Bráz Trattoria, que conta inclusive com opção vegana como o Ravioli di Zucca. Outra boa opção é se esquentar com um fondue de queijo, que é servido nesta época do ano pelo Parigi Bistrot e Le Pain Quotidien, As sopas e chocolate quente da Pati Piva são servidos o ano inteiro, mas ficam ainda mais deliciosos nos dias frios.

Para o passeio ficar ainda mais agradável, os corredores do shopping ganharam aquecedores em vários pontos.

Que venha o frio!

Onde comer:

Bráz Trattoria:

-Ovos no Purgatório: R$32,00

-Polpetone Bráz: R$58 (individual) / R$96 (para compartilhar)

-Caçarola do Pescador: R$74,00

-Pasta e Faglioli: R$19,00 (entrada) / R$34,00 (principal) / R$78,00 (família)

-Lasagne Caserta: R$ 59,00

-Ravioli di Zucca: R$54,00

-Pizza Asparagi: R$54,00 / R$88,00

Parigi Bistrot:

-Fondue de Queijo: R$224,00 (serve 2 pessoas)

-Creme de Abóbora: R$55,00

-Sopa de cebola: R$64,00

Le Pain Quotidien:

-Fondue de Queijo Suíço: R$99,00 (serve de 2 a 3 pessoas)

Pati Piva:

-Sopas (Mandioquinha, Alho Poró e Espinafre): R$18,00

-Chocolate Quente: R$9,00 (pequeno) / R$13,00 (grande)

