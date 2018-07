Idosa desmaia e morre ao embarcar em avião no Aeroporto de Campo Grande

Equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a tentar reanimar a vítima

Idosa de 80 anos morreu no Aeroporto Internacional de Campo Grande na madrugada desta sexta-feira (6). As primeiras informações são de que no momento que embarcava em voo para outro estado, a vítima passou mal e desmaiou.

Conforme informações da polícia, a vítima foi identificada como Almerinda Correia dos Reis. O fato ocorreu por volta da 1h. Depois de ficar desacordada, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado.

No local, a equipe realizou todos os procedimentos de reanimação, porém a vítima morreu.

O corpo foi encaminhado ao serviço de verificação de óbito municipal. A família da idosa é de Anastácio – a 135 quilômetros de Campo Grande. O caso será registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para depois ser direcionado a delegacia que investigará a morte.