MS: ELEIÇÕES 2018| PMDB e PDT fazem convenção na mesma data e PSDB no fim do prazo

As convenções começam com PDT e MDB dia 21 de julho e vão fechar em 4 de agosto com o evento tucano

Pré-candidatos ao governo Reinaldo Azambuja (PSDB), André Puccinelli (MDB) e Odilon de Oliveira (PDT) definem convenções ©Montagem/CG News

Os pré-candidatos ao governo estadual confirmaram as datas de suas convenções partidárias, que começam a partir do dia 20 de julho e seguem até 5 de agosto. André Puccinelli (MDB) e Odilon de Oliveira (PDT) vão promover evento no mesmo dia (21). Enquanto que o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) apresentará sua coligação dia 4 de agosto.

Os emedebistas pretendem homologar, na data, a candidatura do ex-governador André Puccinelli ao governo estadual. No evento, marcado para a Associação Nipo-Brasileira, também devem ser apresentados os partidos que, até aqui, confirmam apoio ao projeto do MDB.

As lideranças do partido alegam que já existem partidos confirmados para fazer parte da coligação, mas que no momento preferem o “sigilo” para não alertar os adversários. Também garantem que já está adiantado a definição do candidato a vice da chapa, sem revelar nomes.

Tucanos – A direção estadual do PSDB vai fechar as convenções, com evento marcado para o dia 04 de agosto, das 8h até às 11h, na sede do partido em Campo Grande. O presidente da legenda, o deputado Beto Pereira (PSDB), explicou que os tucanos vão deixar para o final do prazo para aguardar as últimas negociações com os aliados.

“Estamos costurando as últimas alianças, por isso é importante esperar até o final, e conseguir o maior número de alianças e melhor chapa possível, tanto para majoritária, como aos nossos candidatos a deputado estadual e federal”. O tucano garantiu que até o dia da convenção, vários partidos serão confirmados na coligação.

Beto divulgou que está praticamente fechado com PTB, Solidariedade, PPS e PP, e ainda tem conversas em andamento com PSD e Democratas, além de outras legendas em diálogo inicial. O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) acredita que os tucanos irão formar “coligação forte” para campanha.

PDT – Já a direção estadual do PDT promoverá sua convenção na sede do partido, na rua Arthur Jorge, 2.399, devendo oficializar a candidatura do juiz aposentado Odilon de Oliveira ao Parque dos Poderes. O projeto gerou especulações no fim de semana, quando João Leite Schimidt anunciou sua saída do comando regional pedetista –assumido pelo deputado federal e virtual candidato à reeleição, Dagoberto Nogueira Filho.

Schimidt, porém, emitiu nota informando que deixava o cargo para assumir a coordenação da campanha de Odilon. Até aqui, o PDT tem confirmada uma aliança com o Podemos, indicando o pecuarista Chico Maia para a disputa ao Senado na chapa.

Esquerda – O PT confirmou que realizará sua convenção às 8h30 do dia 28 de julho (também um sábado). A princípio, o evento será realizado na sede da Fetems (Federação dos Trabalhadores na Educação de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.

Os petistas lançaram o nome do ex-prefeito de Mundo Novo, Humberto Amaducci, para concorrer ao governo estadual, tendo o deputado federal Zeca do PT, ex-governador do Estado, como postulante ao Senado. No dia, também devem ser anunciadas as eventuais alianças que o partido costura.