Deputado Lídio Lopes entrega emenda parlamentar para ajudar Centro-Dia da Capital

O deputado estadual Lidio Lopes (PEN/PATRIOTAS) oficializou a entrega de emenda parlamentar para o Centro-Dia de Referência para Pessoas com Deficiência, que compreende a unidade do SUAS, em Campo Grande. A unidade oferta serviço no âmbito da Proteção Social Especial de Média Complexidade, conforme estabelece a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais/2009. O evento ocorreu na manhã desta sexta-feira (6), na Prefeitura Municipal de Campo Grande.

De acordo com o deputado Lido Lopes, a emenda parlamentar irá possibilitar a prevenção de situações de risco pessoal e social às pessoas com deficiência, bem como evitar o isolamento, fortalecendo os vínculos familiares por meio de orientações à família sobre os cuidados básico e necessários à pessoa com deficiência.

A proposição da emenda atende à parceira entre a Prefeitura da Capital por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. “Com a entrega desses recursos para o Centro-Dia estaremos ajudando a estimular a autonomia, também proporcionando a geração de renda, além de ajudar no cumprimento de ações para a realização de atividades voltadas aos cuidados das famílias”, disse o deputado.

©Divulgação

ASSECOM