Jair Bolsonaro é o convidado do ‘Mariana Godoy Entrevista’ desta sexta-feira (6)

Dando sequência às entrevistas com presidenciáveis, Mariana Godoy recebe em seu ‘Mariana Godoy Entrevista’ desta sexta-feira (6) o pré-candidado Jair Bolsonaro (PSL). Durante participação, o político, que atualmente lidera as pesquisas de intenção de voto num cenário sem o ex-presidente Lula, falará de suas propostas para o país caso seja eleito. Além disso, ele comentará sobre as possibilidades de convites para vice-presidente e abordará ainda a recente condenação da corte interamericana de Direitos Humanos que culpabilizou o Brasil pela morte do jornalista Vladimir Herzog, falecido durante a ditadura militar.

Apresentado por Mariana Godoy, o ‘Mariana Godoy Entrevista’ vai ao ar às sextas-feiras, às 23h, pela RedeTV!.

*Crédito/Fotos: Divulgação/RedeTV!