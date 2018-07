12ª Convenção Brasileira de Hospitais marca a integração de diferentes segmentos do setor saúde

A realização da 12ª Convenção Brasileira de Hospitais (12ª CBH), encerrada nessa quarta-feira (4), no Centro de Convenções de Goiânia (GO), foi um marco para Região Centro-oeste, sobretudo para o estado de Goiás. Durante dois intensos dias, o evento proporcionou, pela primeira vez na região, um encontro estratégico entre lideranças institucionais e governamentais, gestores de hospitais públicos e privados, estudiosos e empresas de tecnologia hospitalar para trocar experiências e debater sobre o futuro dos estabelecimentos de saúde no país.

“Estamos muito satisfeitos com o resultado da Convenção. O propósito de transformar e fortalecer o atual cenário dos hospitais no Brasil requer a união de todos, e o que vimos aqui foi uma verdadeira integração entre diferentes atores que atuam na vida de um hospital”, destacou o presidente da Federação Brasileira de Hospitais (FBH), Luiz Aramicy Pinto.

No último dia de evento, as palestras registraram, mais uma vez, uma grande participação de congressistas. Entre os temas debatidos, destaque para palestra da autora do livro “Re-Inventar a Liderança: um desafio diário”, Ana Giovanoni, que destacou a importância da preparação do novo modelo de liderança hospitalar.

Em outro importante tema, o palestrante Julio Cesar Mendes destacou os benefícios da tecnologia de processamento de dados em nuvem para melhorar o desempenho e a disponibilidade de serviços na unidade hospitalar.

“Estamos felizes por ter conseguido trazer um evento deste porte para nosso estado. Os debates que aconteceram durante o evento contribuíram muito para o entendimento da situação atual e da necessidade de fortalecermos, sobretudo, os hospitais de pequeno porte, que são a grande maioria dos hospitais existentes em todo Brasil”, avaliou o presidente da Associação de Hospitais do Estado de Goiás (AHEG), Adelvanio Francisco Morato.

Saiba mais no site:

https://www.convencaofbh.com.br/ E nas redes sociais:

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/federacaobrasileirahospitais/

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/events/144048776361754/?active_tab=discussion

INSTAGRAM:

@fbh.oficial