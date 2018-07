Transcatarina 2018 reunirá 12 Estados e mais de 90 cidades

Serão três dias de adrenalina que despertarão nos participantes as mais variadas manifestações de emoção. Com seis categorias disponíveis – competição (Máster, Graduado, Turismo e Turismo Light) e passeio (Passeio Radical e Adventure), as inscrições seguem abertas pelo www.transcatarina.com.br.

E não importa a distância quando a paixão pelo off-road e pelos amigos que o Transcatarina apresentam são grandes motivações. De Alagoinhas (BA), sete pessoas confirmaram presença no evento, entre eles Nivaldo Batista dos Santos. “São muitos sotaques diferentes que se misturam, e o resultado disso é as amizades que construímos”, comentou Santos. “Para fazer o que se gosta, não tem distância. Para mim, estar em um evento dessa magnitude é um sonho; estou contanto os dias! Posso até sair do Transcatarina um dia, mas com certeza o Transcatarina nunca sairá de mim”, salientou. A turma baiana encarará as aventuras da categoria Adventure.

Mais para cima do mapa brasileiro, de Fortaleza (CE), o navegador José Aristóteles Fiuza Neto estreará no Transcatarina e, para tanto, percorrerá cerca de 3.700 quilômetros até Fraiburgo. “O Transcatarina sempre foi uma prova reconhecida nacionalmente. E, como todo bom competidor, tinha o sonho de um dia poder participar”, comentou Neto, que formará dupla com o piloto Fábio de Lima Carvalho, de Belo Horizonte (MG), pela categoria Máster. “Fiquei muito feliz por essa oportunidade, principalmente por ser em uma edição comemorativa. Estamos focados no Transcatarina, acompanhando as fotos e os vídeos do levantamento do percurso, e estudando algumas planilhas das edições anteriores. Participar é bom, mas vencer é melhor ainda, então, nosso foco é a vitória”, declarou.

Do Nordeste ao Sul do Brasil… De Passo Fundo (RS) virá o piloto Sérgio Ricci, que pela sexta vez acirrará o grid da categoria Graduado, ao lado do navegador André Luiz Lenger, de Chapecó (SC). O piloto contou que a principal motivação para “rodar” tantos quilômetros de deslocamento em direção a outro Estado é fato de fazer parte de um evento como o Transcatarina, que reúne a amizade e a competição. “É interessante essa união e troca de ideias entre pessoas de cidades e estados diferentes”, comentou Ricci que acrescentou “Além de rever os amigos e da diversão, buscamos melhorar nossos resultados no esporte, bem como atingir meus objetivos como piloto de rali de regularidade”, encerrou.

O 10º Rally Transcatarina tem patrocínio de Hotel Renar, Governo de Santa Catarina. Apoio de Gatos & Atos, SFI Chips, Grupo Gratt, Lave Bem Lavanderia, Posto Maçã, Floripa Textil, Mamute Off-Road, Trilha SC, FD Stands Displays, Ekron Guinchos, Le Mani, Quatorze08, Orangesun, Prefeitura Municipal de Fraiburgo

Supervisão: FAUESC

Realização: SC Racing