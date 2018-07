Morumbi Town Shopping realiza campanha especial de férias com descontos exclusivos

Com o “Roteiro Férias In Town”, clientes recebem um cartão com vários benefícios em restaurantes, espaços de diversão e atrações de entretenimento a preços especiais para diversão de toda a família

As férias chegaram e o Morumbi Town Shopping já entra no clima, com diversas ações para a criançada curtir o período de recesso escolar com muita diversão, aproveitando todo o lazer e entretenimento para a família, que o empreendimento oferece. A ação “Roteiro Férias In Town”, reúne descontos em diversas lojas do Shopping. Participar é muito simples: o cliente deve retirar gratuitamente no SAC, localizado no Piso Térreo, um roteiro com todas as informações das lojas participantes, um mapa com a localização de cada uma, além de um cartão, o “Passaporte Férias in Town”, que garantirá os descontos exclusivos.

“Queremos proporcionar aos nossos clientes férias inesquecíveis em família, sem sair de São Paulo. Nossa ideia é aproveitar ao máximo toda a diversidade que temos para oferecer um dia incrível a todos, com descontos bem convidativos. Preparamos um roteiro completo que permite se divertir e economizar ao mesmo tempo, curtindo experiências que envolvem diversão e alimentação, com a qualidade de nossas lojas e operações”, comenta Gabriel Lima, Coordenador de Marketing do Morumbi Town Shopping.

Os benefícios oferecidos pelo passaporte começam desde a entrada. Já no subsolo, a escola de aprendizagem criativa MundoMaker oferece, de segunda a sexta, preços especiais nas oficinas (R$ 110,00 por 1h40 e R$ 180,00 por 3 horas) a quem possuir o cartão. No Piso Térreo, os clientes também encontram locais com descontos, como o restaurante especializado em culinária japonesa Kiichi, que oferece na compra de um combinado, um drink cortesia. No 1º Piso, de segunda a sexta, quem for ao General Prime Burger com o “Passaporte”, na compra de um Burger, ganha um General Shake de 340ml.

Seguindo o roteiro proposto pela ação, no 2º Piso, três opções de lazer e entretenimento esperam os visitantes. O Airsoft oferece, de segunda a sexta, na compra de qualquer pacote, o dobro de tiros. Além disso, para a opção de Arco e Flecha, o cliente tem o direito a dez flechas extras para ampliar a diversão.

Para quem optar por curtir um cineminha, ao comprar um ingresso no Cinesystem ganhará outro. Já no Estúdio de Dança Anacã, ao apresentar o “Roteiro Férias In Town”, o visitante terá uma semana de aula experimental em qualquer uma das modalidades. O Urban Motion, parque de cama elástica que é a nova febre entre crianças e adultos, oferece 20% de desconto na primeira hora de diversão, de segunda a quinta-feira.

Os clientes que apresentarem o Cartão de Férias no estacionamento, de segunda a quinta, no período da ação, junto com uma nota fiscal do mesmo dia em que curtiu as operações participantes pagarão apenas R$ 6 na saída do local. As atrações e descontos são válidas apenas nas lojas do Morumbi Town Shopping.

