Aos 74 anos, Lauren Hutton é a capa de julho da revista ELLE

Na sexta-feira, dia 6, chega às bancas de todo o país a ELLE de julho, edição que traz a atriz e modelo Lauren Hutton usando look total Calvin Klein na capa. A modelo, aos 74 anos, fala sem travas sobre carreira, feminismo, machismo e moda, em entrevista exclusiva à revista.

A atriz, que estourou no cinema no filme O Gigolô Americano, recebeu a equipe da ELLE Brasil em um estúdio localizado no centro financeiro em Downtown New York. Lauren foi a primeira modelo a ter um grande contrato com uma empresa de cosméticos. Aos 40, no entanto, acabou sendo dispensada. O motivo: “velha demais” e, segundo uma pesquisa feita pela empresa contratante, “mulheres de sua idade não usavam mais maquiagem”.

Aos 73, Lauren deu uma volta por cima e foi escolhida para ser a estrela da campanha de lingerie da Calvin Klein. “Usar roupas bonitas sempre foi um prazer pra mim. Trabalhei com Calvin Klein durante os meus 20, 30, 40, 50 e 60 e adoro”, disse Lauren ao ser questionada sobre como se sente ao posar para marcas como Calvin Klein e Bottega Veneta aos 74 anos.

Lauren revelou ainda como a vida selvagem da Flórida, onde cresceu, a preparou para se defender de investidas de homens inconvenientes: “Adquiri a sabedoria do pântano para me defender de crocodilos e cascavéis: você vê o movimento deles bem antes do bote acontecer”, contou.

A entrevista completa os leitores podem conferir na edição impressa, que traz ainda a cobertura com imagens inéditas do desfile de estreia de Virgil Abloh na linha masculina da Louis Vuitton, clicadas da primeira fila por Leo Faria, especialmente para ELLE, entre outras reportagens.

