Faa Morena recebe Mr. Catra e UM44K no Ritmo Brasil deste sábado

Os cariocas dominam o palco do programa

Créditos Fotos: Andrea Dallevo

Neste sábado (07), o Ritmo Brasil recebe o funkeiro Mr. Catra e a dupla UM44K, no sofá da Faa, Catra fala sobre a descoberta de um câncer no estômago, sua recuperação e a perda de mais de 30kg. Além de contar um pouco mais sobre sua vida agitada, seu relacionamento com suas três esposas e os 33 filhos!

Os cariocas, Luan e Saulo falam um pouquinho sobre a história da dupla UM44K, cantam sua música de trabalho “Nossa Música” e ainda contam suas inspirações e influências musicais.

No palco do Ritmo Brasil, a Jessi, nova aposta de Catra para o funk feminino canta seu single “Boy Machista”.

No “Empurrão da Faa”, os candidatos esbanjam talento e carisma, e mostram que o Brasil tem espaço para todos os estilos e idades!

E mais: A carioca Jojo Todynho fala sobre sua infância, novidades na carreira, curiosidades e um pouco de sua amizade com Anitta no quadro “Faa Quer Saber”!

Música, diversidade, boas risadas e cafezinho? Só no Ritmo Brasil, que vai ao ar às 19h30, com Faa Morena, pela Rede TV!

