Costa Rica-MS: A taxa de inscrição no concurso da Câmara deve ser paga até a segunda-feira (09/07)

Termina neste domingo (08) prazo para inscrição no concurso público da Câmara de Costa Rica

Ademilson Lopes

Termina neste domingo (08/07), às 22h59 (horário de Mato Grosso do Sul) o período de inscrições no concurso público da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica-MS. Segundo levantamento parcial divulgado pela Casa de Leis, 1.497 pessoas já se inscreveram no certame, embora a maior parte ainda não recolheu a taxa de inscrição.

INSCRIÇÕES: As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, no site da organizadora do certamente, a Unisisp Concursos. O endereço eletrônico é o www.unisisp.com.br. Ao todo, o Legislativo costarriquense oferece nove vagas no concurso, com salários que variam de R$ 1.019,89 a R$ 2.615,28.

O presidente da Câmara de Costa Rica, José Augusto Maia Vasconcellos, o Dr. Maia (DEM), lembra que o prazo para se inscrever no concurso se encerra às 22h59 deste dia 08 de julho e ainda ressalta que a taxa de inscrição deve ser paga até a segunda-feira (09/07). Dr. Maia também alerta que dos 1.497 inscritos até o momento, apenas 512 pagaram a taxa de inscrição e outros 957 candidatos ainda não quitaram a taxa, que é de R$ 17 para todos os cargos.

CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS: Questionado sobre os possíveis impedimentos para convocação de candidatos aprovados em concurso público durante período eleitoral, o presidente da Câmara esclarece que pretende dar posse aos aprovados no concurso ainda este ano, já que as eleições de outubro serão realizadas para preencher cargos políticos no âmbito dos estados e do Governo Federal, e não dos municípios.

“Realizando as provas, homologando o concurso, nós iremos providenciar o mais rápido possível a convocação dos aprovados. Nada impede que nós façamos isto neste ano de 2018, posto que nós não temos eleição municipal. A eleição esse ano é a nível estadual e federal, então não há nenhum impedimento legal e se Deus quiser vai correr tudo bem e nós vamos realizar mais este marco na gestão da Câmara Municipal de Vereadores”, conta Dr. Maia, que ainda enfatiza que este é apenas o segundo concurso público que o Legislativo costarriquense realiza ao longo de 38 anos de existência.

VAGAS E REQUISITOS: Candidatos com ensino médio completo podem concorrer a duas vagas para o cargo de recepcionista, duas vagas para o cargo de assistente de secretaria e duas vagas para o cargo de assistente técnico administrativo. O certame também oferece duas oportunidades para o cargo de auxiliar de serviços gerais, cuja escolaridade mínima exigida é o quinto ano do ensino fundamental. Para todos esses cargos, além de provas escritas, os candidatos também serão avaliados por meio de exames práticos.

O concurso ainda oferece uma vaga para o cargo de assessor contábil. Nesse caso, os candidatos não serão avaliados por meio de prova prática, mas somente escrita. Além de ensino médio completo, para concorrer o interessado deve comprovar a conclusão de curso profissionalizante na área e registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

RESERVA DE VAGAS PARA AFRODESCENTES: O concurso da Câmara de Costa Rica reserva um percentual de 20% das vagas para candidatos afrodescendentes, negros ou pardos, em cumprimento ao que dispões a Lei Municipal nº 822/2006. Para concorrer nessa condição, o candidato deve fazer a opção no ato da inscrição online, preenchendo campo específico do formulário eletrônico. Em seguida, é necessário preencher autodeclaração (conforme modelo constante no Anexo VI do Edital de Abertura), que deverá ser encaminhada junto com uma foto 3×4 do interessado para o e-mail declaracao@unisisp.com.br.

A comprovação da condição de afrodescendente será feita no ato da posse do candidato, quando uma comissão será responsável por analisar e avaliar o fenótipo do concorrente, ou seja, a aparência.

PROVAS ESCRITAS: As provas teóricas do concurso estão marcadas para o dia 05 de agosto, com início às 8h (horário de Mato Grosso do Sul). Contudo, os portões dos locais de aplicação dos testes escritos serão abertos às 7h e vão ser fechados às 7h45.

Ainda não está definida a data de realização das provas práticas, mas a previsão é que elas sejam aplicadas na segunda quinzena de agosto.

TÍTULOS: Para todas as vagas, os candidatos poderão apresentar títulos, que deverão ser entregues no dia e horário de realização das provas escritas e cujos pontos vão ser adicionados à nota do exame teórico. Somam pontos no certame a conclusão de cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado, além da aprovação em outro concurso público. Mais informações podem ser obtidas no Edital de Abertura do certame, no seguinte link: http://www.unisisp.com.br/imagens_arquivos/concursos/arquivos/30_costarica_edital_cp_001_2018_camara.pdf.

Informações:

Ademilson Lopes/Diretor-Geral da Câmara de Vereadores de Costa Rica-MS

E-mail: ademilsonlopes.adv.jor@gmail.com

Telefones: (67) 3247-1254 ou (66) 9 9603-6785