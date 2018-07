Tudo acaba em Pizza: prato é o mais escolhido em delivery

Apesar de ser um dito popular, levantamento realizado pelo PedidosJá aponta que, em quatro das cinco cidades pesquisadas a pizza é, de fato, preferida

São Paulo, julho de 2018 – Celebrado no Brasil desde 1985, no dia 10 de julho, o Dia da Pizza é apenas mais um dos motivos que os brasileiros encontraram para apreciar este prato delicioso. Trazida para cá pelas primeiras famílias de imigrantes italianos, a pizza caiu nas graças do paladar nacional, tornando-se parte da cultura do país. Em um pesquisa feita pelo PedidosJá, maior plataforma de delivery online da América Latina, constatou-se que o prato está no topo do ranking dos cinco pratos mais pedidos pelo aplicativo, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

No estudo, realizado entre os meses de abril e junho deste ano, figuram as capitais de Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com o levantamento, o carioca é o maior consumidor de pizzas, tendo escolhido o prato em 23% dos pedidos de comida delivery, seguido de 18% de sanduíches e 15% de pratos com carne.

Já na cidade de Belo Horizonte, o consumo de pizza representa 22,42%, enquanto em São Paulo essa fatia atinge 22% dos pedidos. Outro dado apontado pela plataforma foi que a cidade de Porto Alegre é a única região em que a pizza não é a escolha preferida, ocupando o segundo lugar, com 22,5%. Entre os pratos mais solicitados pelos gaúchos, quem ganha são os lanches variados, com 30,21%.

No período da pesquisa foi constatado que os principais pedidos são pizzas, sanduíches e lanches, pratos com carne, hambúrgueres e açaí.

No Brasil, diariamente, são consumidas 1 milhão de pizzas, segundo o último levantamento da Associação Pizzarias Unidas do Estado de São Paulo (Apuesp), de 2015. Conforme a Apuesp, o setor gera 360 mil postos de trabalho, com faturamento em torno de R$ 22 bilhões por ano.

Sobre o PedidosJá

Líder em pedidos de comida online na América Latina, o PedidosJá possui em seu portfólio mais de 15.000 restaurantes parceiros, conectando-os com milhões de usuários. No Brasil, a empresa conta com mais de 6.000 estabelecimentos cadastrados na plataforma em 200 cidades, o que torna o principal mercado de atuação da companhia. Além do Brasil, o PedidosJá opera na Argentina, Chile, Panamá, Paraguai e Uruguai. Seis anos após a criação, sua equipe de trabalho é composta por mais de 1000 colaboradores. Mais informações acesse: www.pedidosja.com.br.

Para baixar o aplicativo do PedidosJá: iOS e Android

RELACIONAMENTO COM A MÍDIA

SEVEN PUBLIC RELATIONS

www.sevenpr.com.br

Marcelo Volpato (marcelo@sevenpr.com.br)

Deborah Reis (deborah@sevenpr.com.br)

Caio Moura (caio@sevenpr.com.br)

Telefone.: (11) 2344-9141

Caio Moura | SEVEN PR

Executivo de Contas

(11) 2344-9141

(13) 98183-1757

www.sevenpr.com.br