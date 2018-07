Quadrilha explode agência bancária no Sul de Minas

(foto: Reprodução/WhatsApp)

Uma quadrilha formada por oito pessoas explodiu uma agência bancária do Banco do Brasil, no município de Minduri, no Sul de Minas. O ato aconteceu na madrugada deste sábado, por volta das 3h30.

Para obter êxito, o grupo usou dinamites e o estabelecimento ficou destruído. A Polícia Militar (PM) se encaminhou ao local, mas, ao chegar, os suspeitos já tinham deixado a agência.

De acordo com a PM, nenhuma quantia foi roubada, pois o banco estava em reforma. Um suspeito já foi detido.

www.em.com.br