Rodovia dos Bandeirantes é liberada após incêndio em vegetação

A região do quilômetro 130, no sentido interior, próxima de Santa Bárbara do Oeste, chegou a ficar interditada entre 13h15 e 14h33, por ordem da PM.

Segundo informou a concessionária CCR Autoban, a ocorrência se iniciou por volta das 13h03, em uma plantação próxima da rodovia.

Em razão do incêndio, houve lentidão no trecho entre os quilômetros 126 e 130 para o motorista que trafegava no sentido interior.

A concessionária responsável por operar a rodovia afirmou, às 15h30, que já não havia trechos de morosidade ou congestionamento. Também afirmou que não há lentidão em outros trechos da rodovia.

