A partir de segunda, Projeto Rondon leva atividades a 12 cidades de MS

Edição de projeto em MS foi lançada neste sábado na UEMS em Campo Grande (Foto: Mirian Machado)

A partir desta segunda-feira (16), equipes do projeto Rodon estarão em 12 municípios de Mato Grosso do Sul onde desenvolverão ações de comunicação, saúde, cultura, educação, meio ambiente, trabalho, tecnologia, produção e justiça. O lançamento desta edição do projeto foi realizado neste sábado (7), na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) em Campo Grande.

Os municípios que receberão os rondonistas serão: Bandeirantes, Bodoquena, Corguinho, Corumbá/Ladário, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Miranda, Nioaque, Rio Negro, Rio Verde, Rochedo e Terenos.

As equipes são compostas por dois professores e 18 acadêmicos, de fora do Estado. À nível nacional, o projeto recrutou 252 pessoas que foram distribuídas em equipes em todos os estados da federação.

O projeto é do Ministério da Defesa, e além de professores e estudantes, integra a brigada militar como exército, marinha e aeronáutica. Por isso, em Mato Grosso do Sul todas as equipes receberão suporte e serão acompanhadas por militares lotados no Estado.

Conforme o coordenador geral do projeto, vice-almirante Victor Cardoso Gomes, as ações serão desenvolvidas até o dia 22 de julho. E os municípios que receberão as equipes demonstraram interesse por meio de seus administradores.

“Neste período alunos e professores desenvolverão gincanas, palestras, oficinas e darão assistência as comunidades passando conhecimento. Todas as atividades serão passadas com apoio de lideranças e administradores do Poder Público que ao fim do período eles deem continuidade ao trabalho”, detalha.

Devido ao período eleitoral, todos os prefeitos das cidades que receberão o projeto foram representados pelo chefe do administrativo municipal de Bandeiras.

Alex Pellin, 19 anos é um dos rondonistas que atuará no Estado. Ao Campo Grande News, ele conta que é de Santa Catarina e esta é a primeira vez que participa do projeto. “Vou atuar na parte de comunicação social, onde vou filmar um pouco de todas as ações nos municípios. Com isso, espero ganhar experiência profissional e de vida, por conhecer muitas culturas”, afirma.

O Estado já recebeu o projeto outras duas vezes, em 2011. O Projeto Rondon foi criado em julho de 1967.