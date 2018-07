Conselho fiscalizará 2 mil obras na Capital e em outras 39 cidades neste mês

O Crea-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia em Mato Grosso do Sul) fiscalizará 2.100 obras e serviços nas áreas da engenharia, agronomia e geociências em Campo Grande e outras 39 cidades do interior do Estado neste mês.

Conforme divulgado pelo órgão, neste mês serão fiscalizadas áreas urbanas e rurais, entre elas cartórios e lavouras. “Na área urbana, além da construção civil, serão fiscalizadas emissora de rádio e TV, eventos, prefeituras e empresas de Engenharia. Na área rural, nosso trabalho estará concentrado em lavouras e cartórios, neste são verificados se os projetos de custeio agropecuários possuem responsáveis técnicos e suas respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica”, disse o gerente do departamento de fiscalização, Luis Antonio Silva.

Cronograma – Na Capital as fiscalizações começaram no dia 2 e seguem até o dia 31 deste mês. Até o dia 13, as equipes também estarão em Três Lagoas, Terenos, Dois Irmãos do Buriti, Bataguassu, Anaurilândia, Glória de Dourados, Deodápolis e Maracaju.

Do dia 16 até o dia 20, o departamento estará em Selvíria, Aparecida do Taboado, Itaporã e Douradina.

Por último, do dia 23 a 27 de julho o Crea estará em Corumbá, Ladário, Bonito, Jardim, Guia Lopes da Laguna, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Brasilândia, Santa Rita do Pardo, Iguatemi e Itaquiraí.

Denúncias – Irregularidades em empreendimentos e serviços e demais atividades profissionais ligadas à engenharia, agronomia, geografia, geologia e meteorologia podem ser encaminhadas para verificação pelos agentes fiscais.

No site do órgão clicando no link Denúncia Fiscalização é possível, a qualquer pessoa relatar irregularidades como, por exemplo, ausência de profissionais, inexistência de placa em obras, atividade sendo realizada por leigos, acobertamento por parte de profissionais, entre outras irregularidades. O sistema também permite o envio de imagens.

Serviço – Outras informações podem ser obtidas no Departamento de Fiscalização, de segunda a sexta-feira das 12h às 18h, pelo telefone (67) 3368-1014.