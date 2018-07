Sofia Freire apresenta seu álbum Romã no Sesc Vila Mariana

Álbum reúne nove canções escritas por cinco autoras, representando o feminino e o renascimento da mulher.

Dia 19 de julho, quinta-feira, às 20h30, o Sesc Vila Mariana recebe em seu auditório a cantora pernambucana Sofia Freire, com seu mais novo álbum intitulado “Romã”. A venda de ingressos inicia às 12h do dia 10 de julho no Portal Sesc SP e, nas bilheterias das unidades, às 17h30 do dia 11.

“Romã”, segundo álbum da artista, relata o processo de renascimento da mulher, um mergulho dentro de si, libertando-se das amarras sociais. Sendo assim, a mulher renasce a partir dela mesma, assim como a romã, cheia de sementes e pronta para se multiplicar e repetir seu ciclo. Suas nove canções, escritas por cinco autoras, trazem o simbolismo em relação às mulheres de maneira autobiográfica. Diante destas referências, a artista foi selecionada no Edital Natural Musical 2016 por voto popular, recebendo patrocínio para a gravação do disco.

Sofia Freire é um dos grandes nomes da nova geração musical recifense, transitando suas performances pelo erudito e o eletrônico, com incursões experimentais e texturas psicodélicas. Além de cantora e compositora, é pianista, tendo como inspiração Bjork e Debussy.

Fotos para divulgação:

https://www.dropbox.com/sh/ ni1bm4xy3byekj1/AABCzjAOjx0vh_ CxfauafP-ya?dl=0

Serviço:

Sofia Freire

Apresentação do álbum “Romã”

Dia 19 de julho, quinta-feira, às 20h30

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 60 minutos

Não recomendado para menores de 12 anos

Venda de ingresso online a partir de 10/7, às 12h e nas bilheterias a partir de 11/7, às 17h30. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Ingresso : R$ 20,00 (inteira) l R$ 10,00 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 6,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena).

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do Sesc).

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 20h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 130 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

Assessoria de Imprensa | Sesc Vila Mariana

Carlos Daniel Dereste

Joana Teixeira Mota (estagiária)

(11) 5080 3011

imprensa@vilamariana.sescsp. org.br