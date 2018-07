Tim Bernardes, vocalista da banda O Terno, apresenta disco solo no Sesc Vila Mariana

No show, cantor reproduz – por meio da cenografia – o quarto e o estúdio onde se internou

para criar e gravar as 13 faixas do álbum “Recomeçar”,blançado em 2017 (Foto: Fabio Politi)

Nos dias 14 e 15 de julho, sábado às 21h e domingo às 18h, o Sesc Vila Mariana recebe em seu palco o músico Tim Bernardes, vocalista da banda O Terno, que em 2017 lançou o álbum “Recomeçar”, em carreira-solo. Além das 13 faixas do novo disco, no show, Tim percorre por sucessos da banda, como “Melhor do que Parece” e “A História Mais Velha do Mundo”. Os ingressos estão disponíveis no Portal Sesc SP e nas bilheterias da unidade.

Quando o cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista Tim Bernardes anunciou o primeiro disco-solo, Recomeçar, o público não sabia o que esperar. Afinal, o músico já mantinha uma carreira sólida e bem delineada à frente da banda O Terno. Assim que o trabalho foi lançado, em setembro de 2017, novas facetas do artista foram reveladas, ou melhor, colocadas em evidência. Os arranjos orquestrais de cordas, sopros e harpa, por exemplo, foram todos escritos por ele. Gravou ainda violões, vozes, guitarras, baixo, bateria, piano e outros instrumentos. Tudo sozinho e com ótima receptividade por parte do público.

No show de Recomeçar, o cantor reproduz – por meio da cenografia – o quarto e o estúdio onde ele se internou para criar e gravar as 13 faixas do álbum. “Foi intencional que eu subisse ao palco sozinho, além disso o cenário e a luz foram determinantes na concepção do show”, conta Tim. “São os três fatores que criam o clima para aproximar o público da crueza em que as músicas foram compostas”, completa.

A presença de seu novo trabalho nas principais listas de melhores discos de 2017 e o lançamento do trabalho em vinil, via Noize Record Club, fez com que a turnê do mesmo ganhasse ainda mais força. Atualmente, o artista – considerado um dos principais compositores da sua geração – se divide entre a divulgação da carreira-solo e a produção de um novo álbum da banda O Terno, com quem já coleciona três discos e um EP, shows pelos principais palcos e festivais do Brasil, além de apresentações internacionais (Estados Unidos, Portugal e Espanha).

Ouça o disco Recomeçar:

https://www.youtube.com/watch? v=Ai5bHAI1Zlk

Fotos para divulgação:

https://www.dropbox.com/sh/ ncvjn5p6wnns2do/ AABe5plBGOuk503LJz3LLfEXa?dl=0

Serviço:

Tim Bernardes

Dias 14 e 15 de julho. Sábado às 21h. Domingo às 18h

Local: Teatro (capacidade: 620 lugares)

Duração: 90 minutos

Não recomendado para menores de 12 anos

Ingresso : R$ 40,00 (inteira) l R$ 20,00 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 12,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena).

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do Sesc).

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 20h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

Assessoria de Imprensa | Sesc Vila Mariana

Carlos Daniel Dereste

Joana Teixeira Mota (estagiária)

(11) 5080 3011

imprensa@vilamariana.sescsp. org.br