Aulas grátis de Pilates no Sesc Vila Mariana

A atividade, que acontece no mês de julho, integra o Programa de Práticas Corporais da unidade

(Foto: Leticia Castilho Alvare)

Dias 14 e 28 de julho, sábados, às 16h, o Sesc Vila Mariana oferece aulas abertas de Pilates, com as instrutoras de atividades físicas Flávia Toscano e Vanessa Gonçalves. A atividade acontece gratuitamente na sala de Ginástica Multifuncional da Unidade, com retirada de senhas no local 30 minutos antes do início da aula.

O Pilates é composto por exercícios físicos e alongamentos que utilizam o peso do próprio corpo, apoiado por seis princípios: o centro de força (core), a concentração, o controle, a fluidez, a precisão de movimento e a respiração. Além disso, o Pilates é também uma técnica de reeducação do movimento que visa trabalhar todo o corpo, trazendo equilíbrio muscular e mental, podendo o praticante beneficiar-se dos exercícios desenvolvendo uma melhor consciência corporal.

Serviço:

Pilates

Aula aberta com Flávia Toscano e Vanessa Gonçalves

Dias 14 e 28 de julho, sábados, às 16h

Local: Sala de Ginástica Multifuncional (GMF)

Classificação: 12 anos

Grátis – Retirada de senhas com 30 minutos de antecedência no local

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 20h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

