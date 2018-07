Eliminada da Copa, seleção brasileira desembarca no Rio de Janeiro

Tite no desembarque da seleção brasileira no Rio de Janeiro (Foto: Guido Nunes)

Antes do previsto, a seleção brasileira está em casa. Após a derrota por 2 a 1 para a Bélgica e eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo, a maior parte da delegação desembarcou no Rio de Janeiro na manhã deste domingo.