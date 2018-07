O aceno de Ciro serve para aumentar o interesse de Rodrigo Maia pela aliança nacional entre o PDT e o DEM, segundo o repórter Tales Faria, do site Poder 360. Mas há oposição a Maia no DEM. Enquanto ele e a cúpula do partido defendem a formação da chapa com Ciro, a maioria da bancada da Câmara se opõe.

“Se o DEM decidir pela candidatura de Ciro, o caminho natural é também apoiarmos o Eduardo Paes,. Afinal, é o candidato deles a governador do Rio “, disse Cid. o irmão de Ciro diz que o PDT e o DEM estão antecipando entendimentos em alguns Estados, o que facilita a aliança nacional. Os dois partidos já devem apoiar os mesmos candidatos no Rio Grande do Norte, Pará, Maranhão, Ceará e Paraíba.

