Com gol de falta e hat-trick, Verdão goleia em amistoso na Costa Rica

O lance de Bruno Henrique que abriu o placar em San José serviu ainda para encerrar o jejum de 1226 dias sem gols de falta no Verdão.

Com Dudu apenas na torcida, o time foi bem e deve servir de base para a volta do Verdão no Brasileiro, contra o Santos, dia 19.

Fazia tempo, hein?

O Palmeiras sofria com um jejum inusitado, de três anos sem fazer um gol de falta. O último havia sido Robinho, na vitória sobre o Capivariano, no dia 28 de fevereiro de 2015. O clube voltou a marcar assim só nessa tarde. Em infração sofrida por Gustavo Scarpa, Bruno Henrique bateu forte, no canto do goleiro, para abrir o caminho da goleada alviverde e quebrar o longo intervalo.

Movimentação dá resultado

Lucas Lima, Hyoran e Gustavo Scarpa, os meias do Verdão no amistoso, movimentaram-se bastante, trocando posições e entrando na área. O ex-jogador do Fluminense chegou a abrir o placar logo no início, mas o lance foi anulado incorretamente por impedimento. Após o intervalo, dois gols dele (estes validados), um chute na trave e assistência para Scarpa, que deve ser titular na próxima rodada do Brasileiro. O camisa 14 mostrou na intertemporada ter sentido pouco os três meses fora por conta do imbróglio judicial.

Weverton, enfim, trabalha

Apesar de este ter sido o maior placar na América Central, a partida contra a Liga foi a que o Palmeiras foi mais incomodado. No primeiro tempo, Weverton teve de fazer uma defesa em chute de fora da área e viu outras duas bolas acertarem seu travessão. Com Jailson suspenso, ele provavelmente será o titular no clássico contra o Peixe. Luan, Moisés e Dudu são os outros desfalques por suspensão para este jogo.

Gols em sequência, hat-trick… virou passeio!

O segundo tempo tornou-se muito fácil. Os costarriquenhos assistiram a Hyoran chegar ao hat-trick (três gols na partida). Deyverson, criticado pela torcida, entrou e deu uma assistência… Virou passeio.

Dudu na torcida

Enquanto a equipe jogava bem, Dudu estava nas tribunas. O Palmeiras recusou outra proposta do Shandong Luneng (CHN) por ele, que sábado não treinou e por isso acabou poupado. Mesmo se estivesse disponível, o atacante ficaria no banco.

FICHA TÉCNICA

LIGA ALAJUELENSE 0 X 6 PALMEIRAS



Local: Estádio Nacional, em San José (Costa Rica)

Data: 8/7/2018 – às 14h

Árbitro: Hugo Cruz (Costa Rica)

Assistentes: Osvaldo Luna e José Montes (ambos da Costa Rica)

Público/renda: Não disponível

Cartão amarelo: Edu Dracena (PAL)

Gols: Bruno Henrique, 15’/1ºT (1-0); Hyoran, 41’/2ºT (2-0); Gustavo Scarpa, 10’/2ºT (3-0); Hyoran, 12’/2ºT (4-0); Hyoran, 14’/2ºT (5-0); Gustavo Scarpa, 22’/2ºT (6-0)

LIGA ALAJUELENSE NO 1 º TEMPO: Pineda, Allan Miranda, Gutiérrez, López e Barrantes; Garrido, Beckford, Guevara e Alex López; Rojas e Macdonald. Técnico: Luis Diego Arnáez.

LIGA ALAJUELENSE NO 2º TEMPO: Pineda, Allan Miranda, Gutiérrez, López e Barrantes (Darío Alvaro, 27’/2ºT); Garrido, Alonso Martínez, Guevara e Alex López (Fredy Alvarez, 19’/2ºT); Rojas (Montenegro, 41’/2ºT) e Macdonald. Técnico: Luis Diego Arnáez.

PALMEIRAS NO 1º TEMPO: Weverton, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Bruno Henrique e Felipe Melo; Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Hyoran; Willian. Técnico: Roger Machado.

PALMEIRAS NO 2º TEMPO: Jailson, Mayke, Antônio Carlos (Emerson Santos, 11’/2ºT), Luan e Diogo Barbosa (Victor Luis, 16’/2ºT); Bruno Henrique (Jean, 11’/2ºT) e Thiago Santos; Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Hyoran; Willian (Deyverson, 16’/2ºT). Técnico: Roger Machado.