Depois de sentir dores no pescoço, no último sábado, e temer que elas o tirassem da qualificação do GP da Grã-Bretanha, o alemão Sebastian Vettel acredita que a adrenalina deste domingo foi a responsável por fazê-lo superar a sensação e levar a melhor na corrida britânica.

A fim de tentar diminuir a lesão, o encosto de cabeça de Vettel foi equipado com acolchoamento extra. “Eu me senti bem no grid, então tirei uma parte do preenchimento”, contou o número 1 do dia. “Obviamente, sábado foi um dia diferente. A qualificação não foi muito agradável. Eu fiz o mínimo possível”, destacou.

“Na qualificação, eu estava um pouco estragado, mas me sinto muito mais em forma agora”, ressaltou o piloto que percorreu o circuito em 1h27min29s784. Ele foi seguido pelo dono da casa, Lewis Hamilton, que somou 2s264. Para levar a melhor, Vettel teve que superar a dupla da Mercedes. “Tive a vantagem de pneus, mas não foi tão fácil de encontrar um caminho. Depois eu o surpreendi”, destacou sobre a ultrapassagem difícil, por uma esquerda apertada, que fez em cima do finlandês Valteri Bottas.

Com o resultado, Vettel assumiu a ponta da competição. Para se manter na colocação, ele precisa mostrar bom desempenho em casa. Isso porque o Grande Prêmio da Alemanha acontece no próximo dia 22, em duas semanas. Caso Lewis Hamilton leve a melhor, Vettel não pode ficar abaixo do terceiro posto – caso fique em segundo, ainda mantém a liderança, por um ponto.