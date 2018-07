Foi ainda nas curvas iniciais do Grande Prêmio da Grã-Bretanha que Kimi Raikkonen se envolveu em incidente com o dono da casa, Lewis Hamilton, neste domingo. A batida veio depois que o finlandês deslizou em cima do rival, fazendo com que o britânico girasse e fosse para fora da pista. Como resultado, o atual número dois do Mundial saltou da terceira para a 18ª colocação – mas, eventualmente, voltou para o segundo posto. “Foi um erro meu”, destacou o piloto da Ferrari, que terminou em terceiro e recebeu dez segundos de penalização.

“Então tudo bem. Eu mereci, perdi os dez segundos e continuei lutando. É a vida. Na terceira curva, travei o volante e acabei acertando Lewis no canto traseiro. Obviamente, ele girou, então, a culpa foi minha. Mas, às vezes, acontece”, justificou o finlandês após o fim da disputa no circuito de Silverstone.

“Sem os erros e a penalidade de dez segundos, teria sido melhor, mas eu tentei. Na minha opinião, fiz o melhor que pude, mas parece que, infelizmente, tem gente que vê isso de uma forma diferente”, palpitou Kimi, referindo-se aos comentários da Mercedes. Isso porque o time de Hamilton destacou que essa foi a segunda vez, em três corridas, que a Ferrari atingiu a escuderia rival no início da corrida. Na França, Sebastian Vettel já colidiu com Valterri Bottas.

No pódio, Hamilton cutucou, dizendo que era uma “tática interessante vinda do outro lado”. Toto Wolf, chefe da Ferrari, por sua vez, acredita que foi um “incidente da corrida”. “Infelizmente, em Le Castellet, foi a primeira vez que fomos empurrados. E agora, foi a segunda”.