Zagueiro segue para a Europa, onde realizará procedimento médicos nesta segunda-feira. O Galo confirmou, mas ressaltou que ainda não há nada acertado entre os clubes

Próximo do acerto. O zagueiro Bremer, do Atlético-MG foi liberado neste domingo para viajar à Itália, mais especificamente Turim, para realizar exames médicos no Torino, clube interessado no jogador. Caso passe no procedimento médico, o jogador assinará contrato com o time italiano.

A imprensa italiana já crava o acordo entre o jogador e o clube italiano. A assessoria de imprensa do Galo confirmou a viajem de Bremer, mas ressaltou que ainda não há nada assinado entre as partes.

O defensor iniciou a temporada como reserva, mas ganhou espaço no time. Bremer foi o escolhido por Thiago Larghi para substituir Leonardo Silva, que ficou no departamento médico boa parte do primeiro semestre. O jovem defensor atuou em 18 jogos, sendo 16 como titular e dois como reserva.