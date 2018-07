Pela primeira vez no RJ TRIBUTO AO ABBA

Fará única apresentação na Sala Baden Powell

No dia 12/07

Pela primeira vez no Rio de Janeiro, o grupo ABBA ON STAGE trás para unica apresentação, dia 12 de julho/2018 – quinta feira 20h, na Sala Municipal Baden Powell, em Copacabana, o show TRIBUTO AO ABBA que promete fazer todos dançarem ao som dos sucessos mundiais dessa banda sueca.

O show apresenta um repertório cuidadosamente selecionado e escolhido e apresenta os hits mais importantes da banda sueca que se tornou o principal produto de exportação da Suécia, conquistando e encantando plateias de todo planeta.

Sem dúvida alguma, este incrível e completo Show Tributo ao ABBA faz sentir a emoção e lembranças de uma época de ouro das músicas que todos nós conhecemos, amamos e cantamos mais de uma vez em nossas vidas.

O grupo ABBA ON STAGE que apresenta o show TRIBUTO ao ABBA é formado pelos irmãos Marcel Cecco como Benny Andersson e Sandro Cecco como Bjorn Ulvaeus, Luciana Parelho como Agnetha Fältskog e Danny Goes como Anni Frid Lyngstad que fazem todos dançarem e cantarem os maiores sucessos do famoso grupo ABBA como “Dancing Queen”, Waterllo”, “Fernando”, Chiquitita”, The Winner Takes It All”, “Mamma Mia”, entre muitos outros.

Sem sombra de dúvidas, ABBA ON STAGE leva a todos que os assistem a uma verdadeira e inesquecível viagem musical homenageando o original grupo ABBA.

TRIBUTO AO ABBA

com o grupo Abba On Stage, formado pelos músicos Marcel Cecco, Sandro Cecco, Luciana Parelho e Danny Goes.

Produção e Assessoria de Imprensa e Marketing: João Luiz Azevedo.

Dia 12/07 – 5af 20h

Preço dos Ingressos: R$ 40,00 ( meia )

Tempo de duração: 70 minutos

Classificação indicativa: Livre

Local: Sala Municipal Baden Powell

Capacidade: 469 lugares

Endereço: Av. Nossa Srª de Copacabana, 360 – Copacabana

Gênero: Show Musical.

João Luiz Azevedo

Boca Fechada Produções e Promoções Artísticas

Tel. 21-98481-0933