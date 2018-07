CONHEÇA AS NOVIDADES E OS CURSOS COM MATRÍCULAS ABERTAS Clique sobre o título para ser direcionado ao site com mais informações. NOVIDADES: Programa Capacitação para o Mercado de Trabalho (148h) – início em setembro: Capacita e prepara os jovens alunos para o futuro.

contato@focusconhecimento.com.br

Avenida Doutor Eloy Chaves, 956 Sala 217 79602002 Três Lagoas MS Brasil