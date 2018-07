Desfile Manifesto movimenta Salão Náutico, em Itajaí

A 3ª edição do Salão Náutico Marina Itajaí terminou neste domingo e a edição 2018 contou com uma super novidade. Um desfile promovido pela IT Project e organizado pelo catarinense Thiago Bastos, sênior design na Calvin Klein do Brasil movimentou a Marina Itajaí, que recebeu cerca de 200 pessoas para acompanhar as novidades de algumas marcas da região. O objetivo do desfile era conscientizar o público sobre a poluição dos mares, principalmente por materiais plásticos.

Entre os destaques, a passarela recebeu a marca de Itajaí, Reorder, cuja peças são feitas com tecido italiano reciclado de redes de pesca removidos dos oceanos e garrafas pets recicladas. Roupas da multimarcas Grifti também compuseram o cenário fashion. Os acessórios tiveram assinatura de Camila Klein, e as modelos da Agência Donaire foram produzidas pelo salão G Beautè.

O desfile aconteceu numa plataforma flutuante, no meio da Marina e contou com Lista Vip Alex Ferrer. As pickups foram comandadas pelo DJ Marcell Josefh.

Fotos: Any Spenassato

1971: Victoria Costa, Andressa Bernardelli, Sandra Bronzina

1971: Victoria Costa, Andressa Bernardelli, Sandra Bronzina

1986: Thiago Bastos, sênior design na Calvin Klein do Brasil e a estilista da Reorder Isabela Andrade Veronezzi

2001: Helen Luft, keila Hunger, a estilista da Reorder Isabela Andrade Veronezzi e Thaysa Pinheiro

2026: Isabela Andrade Veronezzi, o Diretor Náutico da Marina Itajaí, Carlos Oliveira e Tayse Veronezzi

2111: Carlos Anacleto

2721: O promoter Alex Ferrer

2875: Ingrid Analla, Alex Ferrer, Victor Wu e Vitória Wu

Fotos: Fe Rodriguez

9520: A empresária Sandra Bronzina

9689: Desfile movimentou o Salão Náutico, neste domingo, em Itajaí

9717: Keila Hunger, Ethel Kleis e Helen Luft

9719: Fernanda Godoy e Roberta Demczyszyn

9727: Silvia Kleis, Lidiane Berlato e Fernanda Kleis

9729: As irmãs Karen e Xu Tognato

9732: Bianca Bobato e Ana Paula Bornhausen

9735: Bianca Bobato, Ana Paula Bornhausen, Helen Luft e

9737: Bianca Bobato, Sandra Bronzina, Alex Ferrer, Beatriz Von Bortstel e Elizabeth Coutinho

9744: Vera Beroluzzi, Gustavo Siqueira e Mara Tonini

9747: Andressa Bernadeli

Fabiana Rodrigues