Ponta Porã-MS: Número de cirurgias no Hospital Regional teve aumento de 25,5% no primeiro semestre de 2018

Foram realizadas 1.292 cirurgias nos primeiros seis meses deste ano

O número total de cirurgias no Hospital Regional Dr. José Simone Netto teve aumento de 25,5% no primeiro semestre de 2018, em relação ao mesmo período de 2016, no qual foram registradas 589 cirurgias e o Hospital ainda não era administrado pelo Instituto Gerir. Ao todo, foram registradas 1.292 cirurgias nos primeiros seis meses do ano. Já no mesmo período em 2017, foram contabilizadas 1.029 cirurgias.

Dessas 1.292 cirurgias, destacam-se as cirurgias obstétricas e ortopédicas, que somaram 399 e 442, respectivamente. Na contagem, também foram contabilizadas as cirurgias de emergência e eletivas nas especialidades de Cirurgia geral, Ginecológica, Urológica e entre outras.

O Hospital conta com três salas de Centro Cirúrgico, equipadas com modernos aparelhos que têm melhorado a qualidade das cirurgias e aumentado a quantidade de procedimentos. A equipe é composta por 23 funcionários, dentre enfermeiros, técnicos de enfermagem, anestesistas, cirurgiões e instrumentador cirúrgico.

O comerciante Helves Silveira de Souza, 48 anos, realizou cirurgia de hérnia no Hospital e ficou satisfeito com o atendimento. “Fiz a minha cirurgia e tudo correu muito bem, fui bem assistido pela equipe dos médicos e enfermeiros e me recuperei rapidamente”, disse.

“O Hospital Regional tem se firmado como uma referência na microrregião de Ponta Porã, e esse aumento na demanda cirúrgica é uma confirmação disso”, disse o diretor geral do HRPP, João Angelo Oselame Hoffmann.

O HRPP oferece atendimento de baixa e média complexidade nas unidades de internação (Clínica Médica, Clínica Ortopédica, Clínica Cirúrgica, Clínica Obstétrica e Clínica Pediátrica) e UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto. No Centro Cirúrgico, são realizadas cirurgias de médio e pequeno porte e no Pronto Atendimento são realizados procedimentos em regime de livre demanda ou referenciada. Na área de imagem são oferecidos os seguintes exames: Raio-X Convencional, Tomografia Computadorizada, Ultrassonografia e Eletrocardiograma.

