Três Lagoas-MS: Saúde estende permanência do trailer odontológico no CEI “Andréa Martinez” no Novo Oeste

Atendimento das crianças pela manhã e à tarde começou nesta terça-feira (10) e irá até a próxima terça-feira (17)

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas, por meio da Coordenação de Saúde Bucal, decidiu estender a permanência do Trailer de Atendimento Odontológico às crianças do Centro de Educação Infantil – CEI Professora “Andréa Martinez Tabanez’, no Residencial Novo Oeste.

O atendimento odontológico das crianças, previamente selecionadas de acordo com a necessidade de tratamento e avisados os pais, começou no período da manhã desta terça-feira (10) e irá estender-se até a próxima terça-feira (17), nos dois períodos, ou seja, matutino e vespertino.

Devido ao prolongamento do período de permanência da equipe de dentistas e auxiliares de saúde bucal neste CEI da Rede Municipal de Ensino (REME), o anunciado atendimento em Garcias foi adiado para os dias 19, 20 e 21.

O Trailer Odontológico estará instalado nas dependências da Escola de Campo “Elma Garcia Lata Batista”, no Distrito de Garcias, onde está previamente agendado o atendimento de 22 moradores da Zona Rural para tratamento odontológico.

Além do atendimento de saúde bucal, a SMS irá promover também ação de atendimento aos moradores de Garcias, com aferição de pressão arterial, glicose e orientações sobre prevenção de doenças, como dengue, leishmaniose, diabetes e outras.

Essa ação da SMS, com a presença de várias equipes, será no sábado (21), das 8h às 12 horas, quando também se encerra a permanência do Trailer Odontológico em Garcias.

