Três Lagoas-MS: Escolinhas esportivas da SEJUVEL funcionarão normalmente durante as férias

As aulas seguem normais e as quadras poliesportivas dos ginásios estarão à disposição da população a partir das 19hs

As atividades esportivas da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL) vão continuar com seus horários e dias normalmente no período das férias de julho. A informação é do diretor de esportes e lazer da pasta, professor Negu Breno, que informa que todas as aulas vão acontecer de acordo com os seus cronogramas.

“Os treinadores dos grupos de voleibol e melhor idade vão entrar em férias, mas, ficarão substitutos para o projeto não parar. Fora isso, todos os alunos podem ficar despreocupados, pois, nossas escolinhas manterão as aulas”, disse o diretor.

Além disso, Nego Breno informa que as quadras do Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha” e Complexo Poliesportivo “Eduardo Milanez” estão disponíveis à população para jogos e treinos após às 19hs, de segunda a sexta.

“Para utilizar alguma das quadras, os interessados podem agendar horário pelo telefone (67) 3929-9886 ou diretamente na SEJUVEL em horário comercial”, conclui o diretor.