PL dos distratos foi rejeitado na CAE e segue para votação em Plenário

Simone Tebet sugere que projeto “mais equilibrado” sobre desistência de compra de imóveis na planta seja votado na CCJ nesta quarta-feira

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado rejeitou, por 14 votos a 6 e uma abstenção, o projeto já aprovado na Câmara (PLC 68/2018) que define regras para a compra de imóvel na planta, o chamado distrato imobiliário. Mesmo assim, a matéria segue para votação em Plenário.

Entre outros itens, a proposta prevê que o comprador que desistir do negócio pague uma multa de 50% do valor já pago à incorporadora, quando o empreendimento estiver em regime de afetação, situação em que o montante pago só pode ser usado na própria obra.

A proposta foi criticada na Comissão por senadores que a classificaram como benéfica às empreiteiras em prejuízo dos consumidores. “O texto que veio da Câmara pode provocar mais insegurança jurídica”, alertou a senadora Simone Tebet (MDB-MS), líder do MDB. Ela apresentou dez emendas ao projeto com o objetivo de trazer mais equilíbrio entre direitos e deveres de incorporadoras e consumidores.

Duas emendas de redação de Simone foram acatadas pelo relator, senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES). A que previa que a mesma multa pela desistência do negócio valesse também para a incorporadora, e não apenas para o mutuário, como previsto originalmente; e a emenda que alterava a multa em caso de desistência de aquisição de lote para incidir sobre o valor já pago e não sobre o valor do contrato. “Olha a gravidade: da forma como estava o texto, haveria situações em que o adquirente teria até de devolver dinheiro. Por exemplo, um lote que custa R$ 100 mil, se o consumidor tivesse dado 10% de entrada (R$ 10 mil), ele perderia esses R$ 10 mil, além da taxa de corretagem. Ou seja, ele perderia 100% do que entregou”.

Apesar de ter estas duas emendas acatadas no relatório de Ferraço, Simone votou contra a matéria na CAE por acreditar ser melhor votar um projeto do Senado que trata do mesmo tema.

Marco regulatório necessário

Após a rejeição da matéria na CAE, Simone Tebet sugeriu que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) vote, já nesta quarta-feira, o projeto sobre o tema de autoria do senador Dalírio Beber (PSDB-SC), com substitutivo do senador Armando Monteiro (PTB-PE). Para ela, a proposta de Dalírio é mais completa e justa pois equaliza os direitos de compradores e vendedores. “Todos nós queremos o marco regulatório para o setor. Porém, entre o que temos hoje e o projeto que veio da Câmara, é preferível – em nome da segurança jurídica, do mutuário e da própria incorporadora – deixar do jeito que está (não aprovar a matéria)”, disse durante a discussão na Comissão de Assuntos Econômicos.

Simone ressaltou que o projeto de Dalírio (PLS 288/2017) entre outros pontos, separa o especulador do cidadão de boa-fé, ao criar uma justa causa para devolução do imóvel. “É um projeto mais equilibrado”, disse.

Por entender a necessidade de regular melhor o setor imobiliário (prejudicado pela crise econômica), Simone acredita que é possível construir um texto de consenso a partir do PLS 288 para que já ocorra a votação nesta quarta-feira, na CCJ.

Vídeos

1) Simone Tebet critica PL dos distratos. Proposta foi rejeitada hoje na CAE

2) Simone Tebet sugere que ao invés de projeto da Câmara sobre distratos, seja aprovado substitutivo ao projeto do Senado (PLS 288/2017) sobre indenização em caso de desistência de compra de imóvel. Para ela, proposta é mais justa e equilibrada para consumidores e incorporadoras.

