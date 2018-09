Bolsonaro poderá sair da maca pela primeira vez, diz hospital

Redes sociais

Pelo Twitter, o deputado estadual Flávio Bolsonaro informou que o pai começou hoje a fazer fisioterapia. “Meu pai segue evoluindo e começou agora a fisioterapia. Muito obrigado a todos pela força e pelas orações!”, escreveu por volta de meio-dia.

Ele também divulgou uma foto do pai ao lado da maca e já sentado em uma poltrona. Na imagem, o candidato simula ter uma arma nas mãos.

Questionado na porta do hospital sobre o gesto, outro filho de Bolsonaro, Eduardo, disse que essa é uma marca registrada do seu pai, que tem uma conhecido posicionamento contrário ao desarmamento. “Não vejo nada de prejudicial ou alguma coisa que possa gerar violência, nem nada disso”, afirmou.

Internação

Bolsonaro saiu da Santa Casa de Juiz de Fora (MG), onde estava internado, na manhã de ontem, em um avião que pousou no aeroporto de Congonhas. De helicóptero da Polícia Militar, ele seguiu até o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. De lá, o candidato foi colocado em uma ambulância com destino ao Hospital Albert Einstein, no Morumbi. Bolsonaro foi transferido para São Paulo a pedido da família.

O candidato deu entrada no hospital da capital paulista por volta das 10h45, quando iniciou uma série de exames que durou cerca de 3 horas, segundo a assessoria do hospital. Na ocasião, seu estado de saúde era considerado grave, mas estável.

Ontem (7), pelo Twitter, o candidato se manifestou pela primeira vez dizendo que se recuperava bem.

*Matéria ampliada às 15h24