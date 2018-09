Homens armados explodem caixa eletrônico na UFRJ

A universidade cedeu imagens de áreas internas e externas do campus para a Polícia Civil, para colaborar com as investigações. Policiais militares que foram acionados registraram o caso na 37ª Delegacia Policial, na Ilha do Governador, zona norte da cidade do Rio deJaneiro.

Em nota, a universidade informa que vem se reunindo de forma periódica com autoridades policiais para soluções para os crimes em seus campi.

“Em junho, após reunião na Secretaria de Segurança do Estado do RJ (Seseg), a secretaria reforçou o policiamento no campus. Desde então, o número de crimes como sequestros-relâmpago e roubo de carros diminuiu drasticamente no campus da Cidade Universitária, Ilha do Fundão”, acrescenta a nota da instituição.

A UFRJ explicou que tem uma Divisão de Segurança e vigilantes terceirizados. Nas áreas externas, a segurança fica sob responsabilidade da Polícia Militar, além de fuzileiros navais que tem monitorado todos os acessos do campus da Ilha do Fundão nos últimos meses.