Agressor de Bolsonaro ficará em isolamento em Campo Grande

Segundo o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), o agressor ficará em cela individual, sem contato físico com outros presos da unidade. Nos primeiros dias, ele será submetido à avaliação médica e psiquiátrica.

As celas do presídio têm aproximadamente 7 metros quadrados, com cama, banco, escrivaninha, prateleiras, vaso, pia e chuveiro. Adélio ficará em ala destinada a réus colaboradores e presos protegidos pela Justiça ou com risco a integridade física.

A transferência para um presídio federal foi tomada em comum acordo entre a juíza federal Patrícia Alencar, que ouviu Adélio ontem (7), em audiência de instrução, o Ministério Público Federal e a própria defesa do acusado. O objetivo é garantir sua integridade física, já que poderia ser morto dentro do sistema prisional comum.

“As razões que justificam a transferência para uma penitenciária federal estão baseadas na garantia da integridade física do acusado, conforme decisão da Justiça Federal. O tempo de custódia na unidade, também”, informou o Depen.

Bolsonaro foi esfaqueado na tarde da última quinta-feira (6) durante uma atividade de campanha, em Juiz de Fora. O candidato foi transferido ontem (7) da Santa Casa de Juiz de Fora, onde passou por cirurgia, para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Segundo o último boletim médico, Bolsonaro mantém-se consciente, em boas condições clínicas e hoje poderá sair da cama pela primeira vez desde o ataque.