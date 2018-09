Jovem de 21 anos morre em acidente de trânsito no Monte Líbano

Condutora da motocicleta confessou ter “bebido muito”

8 SET 2018 Por RAFAELLY GONÇALVES 09h:02

Thaynara Silveira da Cunha Araújo, de 21 anos, morreu em acidente de trânsito na madrugada deste sábado (8), na Rua Sebastião Lima, Jardim Monte Líbano, em Campo Grande. A vítima estava na garupa de uma motocicleta Yamaha, conduzida por outra jovem, de 19 anos, quando colidiram com um veículo Honda City.

Segundo boletim de ocorrência, o condutor do veículo estava entrando na garagem de um imóvel quando sentiu um impacto na traseira lateral do carro. Ao descer para ver o que tinha acontecido, a condutora da motocicleta pediu desculpas e confessou ter bebido muito.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e a condutora da motocicleta foi encaminhada para a Santa Casa. Não há informações se Thaynara morreu no local do acidente ou chegou a ser socorrida.